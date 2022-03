RAI 1 – “ LINEA BIANCA “ * SABATO 19 MARZO: « VIAGGIO A VIPITENO, CON MASSIMILIANO OSSINI E GIULIA CAPOCCHI TRA LE BELLEZZE DEL TRENTINO ALTO ADIGE »

11.59 - venerdì 18 marzo 2022

La città più a nord d’Italia: il prossimo appuntamento di Linea Bianca, in onda sabato 19 marzo alle 15.20 su Rai 1, con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, sarà un viaggio a Vipiteno, in Trentino Alto Adige. Si andrà a quota 2.192 metri sul livello del mare, in cima al Sasso di Mareta, nelle Alpi dello Stubai, insieme ad una guida alpina e in compagnia di Lino Zani. Sciare in città a due passi dal centro storico: a Vipiteno, con il responsabile della sicurezza sulle piste, si parlerà dell’offerta e le potenzialità del comprensorio sciistico di Monte Cavallo. Dieci chilometri di pista perfettamente illuminata ed innevata, un dislivello di quasi 900 metri: nel comprensorio sciistico di Monte Cavallo, alle porte di Vipiteno, l’avventura di una discesa con lo slittino unica del suo genere lungo il tracciato più lungo d’Italia.

E ancora, l’antica farmacia che custodisce preziosi segreti legati alle erbe officinali, magnifici palazzi, piazze medievali, il tutto circondato da uno spettacolare paesaggio montano: passeggiando per i caratteristici vicoli, storia, curiosità e personaggi di Vipiteno, uno dei borghi più belli d’Italia. Si parlerà, poi, di innovazione sulle piste da sci. A Vipiteno, si guarda al futuro e alla sostenibilità con il primo gatto delle nevi a trazione elettrica, un primato mondiale completamente “made in Italy”.

Allontana ogni negatività, favorisce il benessere psicofisico, permette di riconnettersi con sé stessi: a Vipiteno si cercherà di conoscere gli effetti benefici della quarzite argentea e dei minerali in generale. Infine, un susseguirsi di vite dedicate all’attività agricola e alla cura degli animali, una tecnologia finalizzata ad uno sviluppo in armonia con la natura: a Vipiteno, con Karl e Ulli, coppia che lavora insieme da più di 40 anni, si racconterà la storia del maso “avito” Pretzhof, rimasto in possesso della stessa famiglia per circa duecento anni.