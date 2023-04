PAT * ELEZIONI PROVINCIALI 2023: « DOMANI IL DECRETO DEFINIRÀ ULTERIORI DATE PROCEDURALI, AVVIATI I PREPARATIVI »

13.40 - mercoledì 26 aprile 2023

Elezioni provinciali 2023: domani il decreto, avviati i preparativi. Domenica 22 ottobre 2023 si svolgeranno in Trentino le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. Domani (27 aprile) sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige sarà pubblicato il decreto, adottato d’intesa tra i due Presidenti, che fissa la data delle elezioni provinciali 2023. In base alla legge elettorale provinciale n. 2/2003, le elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali del Trentino e dell’Alto Adige si tengono lo stesso giorno. A tal fine, i Presidenti del Trentino e dell’Alto Adige, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher, concordano la data in anticipo.

Oltre a stabilire la data delle elezioni provinciali, il decreto definisce ulteriori date procedurali: il decreto di indizione dei comizi elettorali sarà infatti pubblicato il 23 agosto 2023 seguito, il 7 settembre 2023, dalla pubblicazione in tutti i Comuni della Provincia del manifesto che dà notizia al pubblico della convocazione dei comizi.

I partiti e i raggruppamenti politici che intendono presentarsi alle elezioni provinciali possono depositare il proprio contrassegno di lista dalle ore 8.00 di venerdì 8 alle ore 12.00 di sabato 9 settembre 2023, a Trento, presso il Servizio elettorale, anticorruzione e controlli della Provincia autonoma di Trento, piazza Dante 15. Le liste dei candidati possono, invece, essere depositate in orario d’ufficio, nei giorni da lunedì 18 a giovedì 21 settembre fino alle ore 12, sempre a Trento, presso il il Servizio elettorale, anticorruzione e controlli della Provincia autonoma di Trento, piazza Dante 15. Eventuali ulteriori informazioni saranno rese disponibili alla pagina web: https://elezioni.provincia.tn.it/