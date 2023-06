RAI 1 – “ ARENA DI VERONA 100 ANNI IN UNA NOTTE “ * « NELLE VESTI DELL’EROINA VERDIANA IL SOPRANO RUSSO ANNA NETREBKO ( 16/6 – 20.35)

20.16 - venerdì 16 giugno 2023

Arena di Verona 100 anni in una notte.16/06/2023. Per celebrare i 100 anni del Festival Lirico più popolare al mondo, l’Arena di Verona inaugura la stagione con una nuova produzione di Aida firmata da Stefano Poda e diretta dal Maestro Marco Armiliato. Nelle vesti dell’eroina verdiana la star per eccellenza della lirica internazionale, il soprano russo Anna Netrebko. Presentato da Rai Cultura, Fondazione Arena di Verona e Arena di Verona. Conduce Milly Carlucci con la partecipazione straordinaria di Alberto Angela e Luca Zingaretti.