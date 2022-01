FERRARI (PD – TRENTINO) * CORTE COSTITUZIONALE: « DARIA DE PRETIS VICE PRESIDENTE, UN RICONOSCIMENTO FONDAMENTALE PER LA COMPONENTE FEMMINILE »

15:54 - 31/01/2022

Con propria decisione, il neo Presidente della Corte costituzionale, prof. Giuliano Amato, ha voluto nominare alla Vice Presidenza della suprema Corte, la Giudice costituzionale, prof.a Daria de Pretis, unitamente ad un’altra importante figura di giurista come quella della prof.a Silvana Sciarra, riconoscendo in tal modo la straordinaria preparazione giuridica di queste alte Magistrature ed, implicitamente, il ruolo fondamentale della componente femminile della Corte costituzionale.

Figlia di una più che solida preparazione culturale e di non comuni doti di studio e di approfondimento della giurisprudenza amministrativa, la Vice Presidente de Pretis corona così una brillante e meritata carriera accademica ed indica una delle tante strade che le donne possono e debbono percorrere anche per affermare, fino in fondo, quei diritti di parità che stanno a fondamento anche della nostra Carta costituzionale.

Infine, nel plaudere a questa nomina di grande prestigio e nel formulare le migliori felicitazioni alla prof.a de Pretis, non si può non ricordare come già nel 1995, un altro illustre cattedratico trentino, il prof. Luigi Mengoni, venne chiamato a ricoprire il medesimo incarico, onorando così il nostro territorio e la nostra cultura.

*

Sara Ferrari

Presidente del Gruppo cons. P.D.