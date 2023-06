TRENTO UNITA – LEGA – FDI * COMUNE TRENTO – BILANCIO 2023: « MAGGIORANZA E SINDACO NON HANNO PENSATO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CONTRIBUTI TAGLIATI DEL 50% »

11.20 - martedì 13 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Variazione di Bilancio 2023 in aumento per oltre 29 Milioni di euro vede il nostro contributo in modifica della stessa sui seguenti temi ignorati da questa maggioranza e dal Sindaco Ianeselli, che non hanno pensato al mondo delle associazioni sportive cui hanno tagliato – rispetto all’anno 2020 e 2021 del 50% i contributi passando da € 576.00,00 ad € 288.00,00 e hanno inoltre tagliato il progetto iniziale del Nuovo Polo natatorio eliminando la seconda fondamentale vasca, per ospitare eventi nazionali e internazionali.

L’IMIS 2024 va ridotta e riportata 0.895 e prevista esenzione per le ASUC.

1. 3,5 milioni di euro per la realizzazione della seconda Vasca per il nuovo Polo natatorio alle Ghiaie;

2. + 100.000 euro per i contributi

3. Riduzione Imis seconda casa cittadini;

4. Esenzione Imis per le ASUC

I gruppi consiliari:

TRENTO UNITA – LEGA SALVINI – FDI