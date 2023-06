CARABINIERI – CLES (TN) * « IN DETENZIONE DOMICILIARE VA A PASSEGGIO SULLA PISTA CICLABILE, ARRESTATO 46ENNE »

10.16 - martedì 13 giugno 2023

Non poteva uscire dalla propria abitazione nella bassa Val di Sole, ove era ristretto per scontare una pena definitiva di 1 anno, 1 mese e 28 giorni di reclusione comminata per reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale commessi, rispettivamente, nel 2017 a Levico Terme e nel 2011 a Dimaro Folgarida.

Era anche autorizzato ad uscire per motivi di lavoro, certamente non di domenica per andare, senza giustificato motivo, a farsi una passeggiata sulla pista ciclabile, dove è stato beccato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cles, che lo hanno così riconosciuto e tratto in arresto per evasione.

Stamattina, su disposizione della Procura della Repubblica, l’uomo, italiano di 46 anni, è stato condotto dinanzi al Giudice di Trento, che lo ha condannato ad altri 8 mesi di reclusione, prolungando così il periodo di detenzione domiciliare che dovrà scontare.

I servizi di controllo del territorio, svolti nelle Valli del Noce dai militari dei reparti dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Cles, proseguiranno per tutto il periodo estivo al fine di garantire sempre più sicurezza a tutti i cittadini ed ai numerosi turisti che si riverseranno nel territorio.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.