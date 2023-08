CRISTINA FLAIM (CAPOLISTA UDC TRENTINO) * AMMINISTRATIVE: « STOP ALLE “CHIAMATE ALLE ARMI”, CONTINUANDO COSÌ GLI ELETTORI NON ANDRANNO A VOTARE »

11.44 - giovedì 24 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

“Ho visto lei che bacia lui”… (link brano musicale: ) non è solo il tormentone sonoro dell’estate 2023. Cerco di convincermi che non sto leggendo un rotocalco rosa dove lui sta con lei, ma poi la tradisce va via ma ritorna… ma è davvero difficile. Leggendo i quotidiani degli ultimi mesi di programmi politici, di impegni concreti non c’è traccia.

Eppure, di argomenti che travalicano la piccola cronaca o il dilemma amletico “Orsi-sì/orsi-no” ce ne sarebbero. In vista delle prossime elezioni vorrei sapere quali sono le diverse posizioni, sull’energia, sulla sanità, sulla scuola, sulle infrastrutture, nelle politiche per la famiglia, sulle tasse. Solo per citare alcuni temi.

Vorrei non leggere più proclami di “chiamate alle armi”, di generici “impegno civile” e altre frasi fatte e vuote il cui unico scopo è quello della autoreferenzialità.

Continuando così, hanno ragione gli elettori a non andare a votare. Non sono un politico di professione e probabilmente i miei “like” saranno scarsi ma sono profondamente convinta che qualcuno debba incominciare a dire a gran voce che “il re è nudo”, che mancano i contenuti e che così facendo non si va da nessuna parte.

Nel frattempo, continuiamo a dilettarci su “Ho visto lei che bacia lui che bacia me”?

*

Cristina Flaim – Capolista Udc Trentino (elezioni Amministrative Provincia autonoma Trento – ottobre 2023)