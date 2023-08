UDC TRENTINO * DISTRUZIONE DRAGO VAIA: ZANLUCCHI, « VUOTO ASSOLUTO DI EDUCAZIONE E CULTURA, SOLIDARIETÀ ALLA COMUNITÀ DI LAVARONE, »

18.04 - mercoledì 23 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

Udc del Trentino esprime la propria solidarietà alla Comunità di Lavarone per la distruzione del Drago Vaia, opera dell’artista vicentino Marco Martalar, creata coi legni distrutti dalla tempesta dell’autunno 2018.

Ancora una volta siamo di fronte ad un esempio lampante di stupidità umana nel senso più letterale del termine. Un vuoto assoluto di educazione e di cultura del rispetto delle cose e dei simboli che quegli oggetti rappresentano: danni ingenti al nostro territorio, al nostro patrimonio boschivo, i drammi e le tragedie di decine di persone. Ogni pezzo, grande e piccolo, di legno di quella scultura riportava a quei tragici fatti e alla voglia e alla capacità tenace del Trentino di riprendersi e di non dimenticare.

Ma il gesto ignobile che ha cancellato quella memoria in forma artistica deve farci riconsiderare i tanti appelli del Santo Padre Benedetto XVI sulla prima emergenza di questo nostro Paese, quella educativa. Un impegno, anche con il contributo della politica, per la formazione della persona per renderla capace di vivere in pienezza e di dare il proprio contributo al bene della comunità per evitare che certe barbarie possano ripetersi in futuro.

*

Paolo Zanlucchi

Commissario provinciale Udc per il Trentino