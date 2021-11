14:40 - 29/11/2021

A me arrivano messaggi come questi. Ho appena ricevuto il vaccino… Sono qui ad aspettare nel tendone al freddo. Saranno 7-8 gradi. Indecenza pura, anche i medici sono tutti col Pile a fare le punture. Invece che spendere i soldi per Vasco Rossi forse era meglio dare un po’ più di dignità a questa area.

Sotto allegato il messaggio del consigliere Opinione.

Ugo Rossi

consigliere provinciale – Trentino in Azione