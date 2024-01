COMITATO SALVAGUARDIA “LAGO SANTO” (VAL DI CEMBRA – TRENTINO) * LAGO LASES: PROFESSOR FRANCO PEDROTTI « PIÙ ATTENZIONE ALLE BIO-DIVERSITÀ »

12.04 - martedì 30 gennaio 2024

Gentile direttore Franceschi,

giovedì 25 gennaio, presso la sede Sat ( Società alpinisti Tridentini ) a Trento si è tenuta un’interessante conferenza dal titolo: “Il contributo degli studiosi trentini allo sviluppo delle scienze botaniche e alla protezione della natura”, con il professor Franco Pedrotti (esperto di fama internazionale nel campo delle scienze botaniche, biotopi, zone umide laghi e della protezione della natura).

Noi trentini -in particolare come cembrani- siamo molto grati allo studioso e siamo legati per gli innumerevoli lavori scientifici che ha svolto anche a salvaguardia dell’ambiente del nostro territorio come ad esempio per il Lago di Lases e del Biotopo ora Sic europeo; nell’istituzione del Biotopo di Monte Barco di Albiano e delle “Grave” nel comune di Civezzano.

Notevole il suo contributo, assieme al “Comitato per la salvaguardia del lago Santo”, contro il progetto di lavori devastanti messo in atto dal Comune di Cembra-Lisignago, un piccolo lago alpino a 1.200 mslm, minato nella sua integrità. Durante la piacevolissima serata accompagnata dalla proiezione di tavole grafiche, che riportavano i più noti botanici trentini e protezionisti dell’ambiente naturale dal 1800 ad oggi, fra i quali anche il cembrano prof. Fausto Lona, fratello del maestro Michele Lona.

È incredibile come il professor Pedrotti, all’età di 89 anni, ricordi ancora ogni dettaglio della vita e degli studi dei vari personaggi appassionati ed esperti di Botanica e protezionisti, nazionali ed internazionali. Vivo ed attento è stato l’interesse degli astanti , tra i quali era presente anche la Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trento dottoressaa Tiziana Dallago.

Vigilio Valentini ex sindaco di Lona-Lases, anche a nome del “Comitato per la salvaguardia del lago Santo” di cui fa parte, ha sentitamente ringraziato il professor Franco Pedrotti, che ha posto il problema della poca attenzione che la politica ha verso la tutela della biodiversità e dell’ambiente in generale, tesi sostenuta anche nell’intervento della Presidente di Italia Nostra, architetto Emanuela Baldracchi.

Il Professor Pedrotti ha concluso la sua dissertazione ringraziando l’ interessato pubblico, in particolare la sezione SAT di Trento con la “Commissione di botanica” che aveva organizzato l’evento.

Attendiamo ora fiduciosi la pubblicazione di un libro sui personaggi che ha brillantemente illustrato durante la conferenza.

Comitato salvaguardia lago Santo

Valentini Vigilio

Dottor Giorgio Martini

Franco Pedrotti è trentino di nascita e di spirito, già professore ordinario di Botanica, disciplina che ha insegnato negli atenei di Padova, Milano, Catania, Ferrara. È professore emerito dell’Università degli Studi di Camerino, dove ha diretto il Dipartimento di Botanica.

Dal 1957 al 2005 sono stati almeno 36 gli eventi scientifici da lui organizzati, tra conferenze, convegni, seminari, simposi ed escursioni scientifiche, concernenti i temi di suo interesse.