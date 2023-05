21.31 - domenica 14 maggio 2023

Il mio Nome è Giovannini Cinzia, figlia di Giovannini Giuseppe, operaio Sloi conosciuto come (Bepi Sloi) dopo la morte di mio Padre avvenuta nel settembre 2008 e dopo aver girato il film documentario “Sloi la fabbrica Degli invisibili” mi sto battendo da allora perché, venga a loro riconosciuta una Piazza una Via in loro memoria.