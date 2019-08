BISESTI (LEGA) * OFFESE A FUGATTI – ROVERETO (TN): « IGNOTI E CODARDI IMBECILLI NON INTIMORISCONO IL TRENTINO DEI SÌ »

Non saranno certo ignoti e codardi imbecilli a fermare il Trentino dei sì, quel Trentino che vuole uno slancio culturale, sociale ed economico che passa anche attraverso la realizzazione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo del nostro territorio. La massima solidarietà a nome mio e di tutta la Lega al Presidente Maurizio Fugatti, con il nostro caldo invito a non lasciarsi intimidire da questi ignoti facinorosi e di proseguire con la realizzazione di opere che il Trentino sta aspettando da troppi decenni.

E’ questo quanto dichiarato in una nota dal Segretario della Lega Salvini Trentino Mirko Bisesti a seguito delle scritte comparse nella notte presso il Trincerone sullo Zugna.