ONDA CIVICA TRENTINO * TAR – SENTENZA REVISORI CONTI: MASCHIO, « VEDE SOCCOMBERE IL COMUNE DI TRENTO, I RESPONSABILI SONO MERLER IN TESTA E LA PARTE DI CSX CHE SI è ACCODATA »

L’attesa sentenza del TAR sulla questione dei revisori dei conti è arrivata. vede soccombere il Comune di Trento, l’annullamento degli atti impurnati ed il pagamento delle spese.

I responsabili sono Merler in testa a tutto il cdx e la parte di csx che si è accodata. Merler, Lega, Pd e Patt insieme hanno votato l’annullamento della prima nomina frutto di un voto legittimo e nonostante le nostre denunce nonche le espressioni di illegittimità del Segretario Generale sono stati condannati.

“Violazione e falsa applicazione … della Legge”, “eccesso di potere” si legge negli atti…

In queste mani andrebe il Comune di Trento? Nelle mani di coloro che, per scegliersi i revisori preferiti, votano illegittiamente in modo consapevole?

Non il Consiglio Comunale dovrebbe pagaren ma i consiglieri che hanno creato il danno ovvero coloro che hanno votato l’annullamento della prima delibera e l’approvazione della successiva.

Atteggiamento imbarazzante ed ancor più direi pericoloso.

Lo avevamo detto allora in aula e lo ribadiamo con forza ora ma a questo punto pensiamo che chi agisce in questo modo causando una condanna per il Comune dovrebbe pensare di dimettersi dalla corsa a Palazzo Thun.

*

Andrea Maschio

ONDA CIVICA TRENTINO