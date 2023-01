FORZA ITALIA * INTERVISTA “IL MESSAGGERO” A SILVIO BERLUSCONI (29/1): « L’UNICA FORZA DELLA SINISTRA CHE VEDO IN BUONA SALUTE È QUELLA DEI CINQUE STELLE » (ESTRATTO)

08.54 - domenica 29 gennaio 2023

Messaggero – Di Ernesto Menicucci

Presidente Berlusconi, il Governo “compie” 100 giorni. Primo bilancio?

«Positivo. Mi sembra che i primi passi dell’esecutivo siano andati nella direzione giusta. E comunque gli obiettivi della nostra coalizione e del Governo riguardano l’intera legislatura».

Adesso ci saranno le elezioni regionali, primo test elettorale dopo il 25 settembre. Due vittorie scontate?

«In democrazia il risultato delle elezioni non è mai scontato. Per questo è indispensabile che ogni elettore vada a votare. Fatta questa premessa, naturalmente sono fiducioso che nel Lazio prevalga la voglia di cambiare dopo anni di immobilismo, Francesco Rocca e i candidati di Forza Italia, sono una garanzia di cambiamento e di buon governo del centro-destra. Sono anche fiducioso che il voto in Lombardia continui a premiare i nostri trent’anni di buongoverno».

Crede che il fronte di centrosinistra, dopo quelle che tutti vedono come due possibili sconfitte, si ricostruirà intorno a Bonaccini segretario del Pd?

«Al momento, l’unica forza della sinistra che vedo in buona salute è quella dei Cinque Stelle che credo siano lontanissimi dal pensare di riconoscere la leadership della sinistra ad un segretario del Pd, chiunque sia».

Giustizia. E vero che chiese a Nordio, prima che diventasse ministro, di passare con Forza Italia?

«È davvero la prima volta che sento dire una cosa del genere. È tuttavia innegabile che le idee del dottor Nordio sulla giustizia coincidono assolutamente con le nostre idee, con quelle di Forza Italia».

Ultimamente, in tv e non solo, è tornato sulla ribalta politica Gianfranco Fini. Come giudica questo ritorno? Lo ha mai più sentito?

«Non l’ho più incontrato né sentito al telefono da quando aveva deciso di accantonare l’impegno politico».

II partito unico del centrodestra, in Italia, si farà?

«Me lo auguro, perché significherebbe il compimento del bipolarismo. Certo, sul modello del Partito Repubblicano americano, dovrebbe essere un soggetto plurale, nel quale i princìpi liberali e cristiani, quelli che noi rappresentiamo, dovranno essere protagonisti».