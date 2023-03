MANICA (PD) * NUOVO OSPEDALE CAVALESE: « OGGI IN CONSIGLIO PROVINCIALE LA MIA INTERROGAZIONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO »

17.49 - martedì 7 marzo 2023

Oggi in Consiglio provinciale il Cons. Alessio Manica è tornato ad interrogare la Giunta provinciale di Trento sulla vicenda del nuovo ospedale di Cavalese. Il 27/02/2023 infatti, la Quarta commissione consiliare ha audito l’ex sindaco di Cavalese Welponer in merito al progetto di partenariato pubblico privato per il nuovo ospedale di Cavalese.

In quella sede Welponer ha ribadito di essere stato convocato il 16/01/2020 a Trento dinanzi al Presidente Fugatti, all’Assessore Segnana, al Direttore Nicoletti e ai Dirigenti De Col e Martorano, e che lì Fugatti avrebbe confermato la volontà di procedere con la realizzazione del nuovo ospedale e parlato di una nuova “proposta sul tavolo.” Sempre secondo le parole di Welponer, l’ing. De Col avrebbe quindi spiegato le motivazioni a favore del nuovo progetto in luogo della ristrutturazione e ampliamento dell’esistente. Welponer ha quindi riferito di una richiesta di riservatezza che sarebbe stata avanzata durante l’incontro.

Nella risposta fornita all’interrogazione 1732/XVI in data 17/09/2020 però, il Pres. Fugatti scriveva che “la Giunta intende procedere alla realizzazione del nuovo ospedale di Cavalese in adiacenza a quello esistente” e che finora “non è pervenuta alcuna proposta concreta da parte di privati circa l’ipotesi di realizzare il nuovo ospedale in un’area diversa, attraverso forme di partenariato”.

Quindi, siccome Welponer ha affermato di essere stato convocato alla presenza di Fugatti il 16/01/2020, mentre Fugatti in data 17/09/2020 faceva intendere di non essere a conoscenza di nuove proposte relative all’ospedale di Cavalese, il Cons. Manica ha chiesto al Presidente Fugatti se a suo avviso Welponer ha dichiarato il falso, ed in tal caso cosa intenda fare, oppure se è stato lui nel rispondere all’interrogazione 1732/XVI a non riportare la verità dei fatti.

Oggi in Aula è arrivata la risposta di Fugatti, per voce del suo Vice Tonina, in cui si dice che “Le dichiarazioni del Presidente della Provincia riprese dalla question time in oggetto e dell’ex Sindaco di Cavalese non risultano in contraddizione in quanto vanno correttamente contestualizzate rispetto al periodo in cui furono espresse. Si conferma pertanto quanto già comunicato in risposta all’interrogazione n. 1732 del 2020.

Risposta che evidentemente va aggiornata tenuto conto che successivamente (nel marzo del 2021) sull’Ospedale di Cavalese è stata presentata da parte di un operatore privato una formale e “concreta” proposta di partenariato, che è stata oggetto di istruttoria da parte dell’organismo deputato alla valutazione (il Navip).”

Una risposta capolavoro. Secondo Fugatti insomma hanno tutti ragione, quindi ricapitolando Fugatti il 16/01/2020 riceveva Welponer per presentare una nuova proposta sul tavolo ma il 17/09/2020 Fugatti non era a conoscenza di nessuna nuova proposta sul tavolo. Ognuno può trarre le proprie considerazioni…

*

Alessio Manica

Consigliere Provinciale e Regionale- Gruppo del Partito Democratico del Trentino