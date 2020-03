MINISTERO SALUTE * COVID-19: MINISTRO SPERANZA, « AIFA PROCEDE SU SPERIMENTAZIONE AVIGAN »

Covid-19: Speranza, “Aifa procede su sperimentazione Avigan”. «Il direttore generale di AIFA, Nicola Magrini, mi ha comunicato che la riunione del Comitato Tecnico–Scientifico di questa mattina, dopo una prima analisi sui dati disponibili relativi ad Avigan, sta sviluppando un programma di sperimentazione e ricerca per valutare l’impatto del farmaco nelle fasi iniziali della malattia. Nei prossimi giorni i protocolli saranno resi operativi, come già avvenuto per le altre sperimentazioni in corso».

Lo dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo l’incontro con il direttore generale di AIFA.