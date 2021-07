PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CALLIANO – FERMATA FERROVIARIA: « RIATTIVAZIONE CONFERMATA, CANTIERI AL VIA IN NOVEMBRE »

Fermata ferroviaria di Calliano, riattivazione confermata. La giunta lo comunica al sindaco nella seduta fuori porta. Cantieri al via in novembre.

La Provincia autonoma conferma la riattivazione della fermata ferroviaria di Calliano. Ne ha informato il sindaco e la giunta comunale di Calliano l’esecutivo provinciale durante la riunione tenutasi ieri a Calliano. Alla richiesta in merito del sindaco Lorenzo Conci, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha chiarito che “la giunta ha la questione da tempo sul tavolo”, mentre il dirigente generale del Dipartimento territorio e trasporti, Roberto Andreatta ha spiegato che a seguito dei colloqui avvenuti ieri con i vertici di Rfi presenti a Trento per presentare la nuova stazione dei treni di Trento, i tempi per riattivare la fermata a Calliano sono confermati. Rfi ha infatti comunicato che il progetto definitivo è stato completato, e che ora si partirà a predisporre il progetto esecutivo per i lavori del valore di 2,8 milioni di euro. Il cantiere dovrebbe partire in novembre e l’attivazione della fermata è prevista, ha chiarito Andreatta, nel primo semestre del 2022.