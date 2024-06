RETE 4 – “QUARTA REPUBBLICA – EUROPA AL VOTO“: « IN DIRETTA LE ULTIME FASI DEL VOTO FINO ALLO SPOGLIO DELLE SCHEDE ELETTORALI (9/6) »

18.42 - sabato 8 giugno 2024

Domani, domenica 9 giugno, Nicola Porro in prima serata su Retequattro condurrà “Quarta Repubblica – Europa al voto”, per seguire in diretta le ultime fasi del voto fino allo spoglio delle schede, con le proiezioni elettorali di Tecnè e collegamenti dall’Italia e dell’estero.

Nel corso della lunga serata tanti gli ospiti che commenteranno insieme a Nicola Porro, tra gli altri: Luciano Fontana, Alessandro Sallusti, Claudio Cerasa, Francesco Verderami, François de Labarre e Ilaria D’Amico.