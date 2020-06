CONSIGLIO PAT * PALAZZO TRENTINI: « IL VICARIO DEL QUESTORE DI RUSCIO IN VISITA AL PRESIDENTE KASWALDER »

Una visita di cortesia quella che quest’oggi ha fatto il dottor Luigi Di Ruscio, vicario del Questore, al presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, ma anche l’occasione per uno scambio di informazioni sui pericoli ai quali il mondo economico trentino è esposto, soprattutto in seguito alla crisi provocata dall’epidemia da Covid – 19. E il pericolo maggiore è quello delle infiltrazioni mafiose che possono approfittare delle difficoltà che molte imprese stanno attraversando per riciclare gli ingenti guadagni provenienti dai traffici illeciti, quello degli stupefacenti in primo luogo.

Il dottor Di Ruscio ha assicurato che la guardia delle forze dell’ordine, come dimostra anche la recente operazione della Polizia contro la ‘ndrangheta, è alta. Inoltre, ha aggiunto, la società e la politica trentine sono sane e hanno gli anticorpi per respingere le infiltrazioni criminali. Il presidente Kaswalder, al termine dell’incontro che si è tenuto a palazzo Trentini, ha ringraziato il dottor Di Ruscio per l’impegno nel contrasto alla malavita e ha assicurato la piena collaborazione delle istituzioni dell’autonomia trentina con le forze di polizia.