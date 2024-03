MEDIASET – TGCOM24 * « NUOVO APPUNTAMENTO CON LA RUBRICA ‘INTELLIGENZE ARTIFICIALI’, OSPITE IL FOOD BLOGGER STEFANO CAVADA (16/3 – 17.20) »

11.38 - venerdì 15 marzo 2024

In un’era in cui l’intelligenza artificiale sta plasmando il nostro futuro, torna la rubrica settimanale di TGCom24 dal titolo “Intelligenze Artificiali”. Nuovo appuntamento, sabato 16 marzo, alle ore 17.20.

Condotta da Matteo Flora, noto esperto in Strategie Digitali, imprenditore e Docente, “questo spazio non è solo un viaggio nel mondo dell’AI, ma una profonda esplorazione di come essa si intreccia e influisce sulle professioni contemporanee”.

Ospite del nuovo appuntamento, il food blogger e content creator di cucina Stefano Cavada. Con “Intelligenze Artificiali”, TGCom24 offre una visione del futuro attraverso le lenti delle professioni di oggi, dove il futuro incontra il presente in un dialogo stimolante e illuminante.