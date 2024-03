RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * « VERCELLI, ALLA SCOPERTA DELLA CAPITALE EUROPEA DEL RISO (16 MARZO – 12.25) »

11.02 - venerdì 15 marzo 2024

“Linea verde Life” a Vercelli. Alla scoperta della capitale europea del riso. “Linea verde Life” alla scoperta di Vercelli, nella puntata in onda sabato 16 marzo alle 12.25 su Rai 1. Questa settimana Elisa Isoardi e Monica Caradonna viaggeranno nella capitale europea del riso. Si parte dal Canale Cavour, un’incredibile opera di ingegneria idraulica, grazie alla quale è stato possibile, nel corso dei secoli, lo sviluppo della risicoltura. Elisa Isoardi con le ricercatrici del DISSTE (Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e la Transizione Ecologica dell’ateneo UPO) cercherà di capire come il microbiota può contribuire alla coltivazione sostenibile del riso del futuro, senza alterare le proprietà nutrizionali di questo prezioso alimento.

Monica Caradonna invece visiterà una delle cascine più affascinanti del territorio dove viene custodito il Conservatorio della Risicoltura, un luogo dove tutto è rimasto come era un tempo e dove viene prodotto un riso di altissima qualità.

E poi le telecamere entreranno nel Gattile Comunale di Vercelli, dove vengono accolti i gatti meno fortunati, malati o abbandonati. Si parlerà inoltre di un’eccellenza artigianale del mondo del tessile che ha stretto un forte legame con il territorio e le sue tradizioni. La ricetta di Elisa Isoardi sarà un classico della tradizione: la panissa alla vercellese. E poi il giro del gusto tra i prodotti tipici del territorio come il salame d’la doja, il lardo rosa e la mortadella di fegato.