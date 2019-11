RADIO 1 – “ UN GIORNO DA PECORA “ * GIOVANNI FRANTOLINI – PRESIDENTE CLUB NAUTICO DI RIMINI: « A SALVINI HO PREPARATO UN PIATTO DI SARDINE E LUI LE HA APPREZZATE » ( LINK VIDEO)

Un piatto di sardine per Matteo Salvini. Non è una beffa ideata dal movimento spontaneo che, in questi giorni, sta contestando il leader leghista in molte piazze d’Italia, ma il pranzo offerto ieri a Salvini da Giovanni Frantolini, presidente del club nautico di Rimini. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Frantolini oggi ha raccontato: “Salvini ieri è venuto al nostro club nautico e noi gli abbiamo preparato del pesce azzurro, delle sardine, anzi delle sardone, il nostro piatto tradizionale”. Visto il nome utilizzato dai movimenti che contestano Salvini, questo piatto sa di beffa..

.”No, no, è il nostro piatto tipico. E glielo abbiamo cucinato come sappiamo fare noi: arrosto, impanate con un po’ di pane, sale, pepe ed olio”. E Salvini come ha reagito? “In nessuno modo particolare: le ha mangiate e non ha fatto battute a riguardo”. Quante ne ha prese? “Se ne è fatto un bel piatto accompagnandolo ad un vino bianco locale”, ha chiosato a Rai Radio1.

