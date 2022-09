DE BERTOLDI (FDI) * PROFESSIONISTI: « IL NOSTRO GOVERNO SAPRÀ RICONOSCERE QUEL RUOLO, CHE IN DECENNI NON È MAI STATO LORO RISERVATO »

11.43 - venerdì 30 settembre 2022

“Al reddito di cittadinanza per le persone abili al lavoro, elemento dequalificante della concludente legislatura, Fratelli d’Italia opporrà nella 19ª legislatura una risposta fiscale improntata alla produttività ed al contenimento del sommerso. In quest’ottica si deve leggere la flat tax incrementale, capace di stimolare la produttività di autonomi e dipendenti, ma pure l’utilizzo della leva fiscale per facilitare le assunzioni di giovani disoccupati.

Così il senatore Andrea de Bertoldi di Fratelli d’Italia, segretario della Commissione finanze e coordinatore della Consulta parlamentari commercialisti. al convegno dell’Associazione nazionale commercialisti a Vicenza.

“Il ruolo dei commercialisti, e più in generale dei professionisti – sottolinea de Bertoldi – dovrà quindi essere sempre più orientato alla sussidiarietà nei confronti della pubblica amministrazione, per favorire l’efficacia e l’efficienza del sistema Stato. Laddove sono intervenuti i professionisti si è infatti garantito il rispetto della legge e il conseguimento degli obiettivi, come dimostrano i dati sul superbonus 110%.

Più in generale sul tema dei bonus edilizi sarà quindi necessario garantire la conclusione dei lavori in esecuzione, ma modificarla nell’ottica a medio termine della sostenibilità finanziaria, anche per evitare la corsa ai prezzi che si è verificata per l’eccessivo importo della detrazione, che ha deresponsabilizzato sul prezzo i consumatori ed incentivato l’inflazione”.

“Il nostro governo – conclude de Bertoldi – saprà infine riconoscere a tutti i professionisti italiani quel ruolo che in decenni non è mai stato loro riservato. Sarà forse questa la vera svolta nel segno dell’efficienza che centrodestra e Fratelli d’Italia sapranno garantire al paese”.