FDI – VAL DI SOLE (TN) * GRANDI CARNIVORI – INCONTRO MALÈ: BEZZI E GUARNIERI, « NECESSARIO INTERVENIRE, CON L’ELIMINAZIONE DEGLI ORSI PERICOLOSI »

Grandi carnivori, Bezzi e Guarnieri (FdI val di Sole): “La posizione del partito è emersa nell’incontro di Malè” Come tesserati del Circolo della Val di Sole ci sentiamo in dovere d’intervenire in merito agli articoli apparsi oggi sui giornali locali e ai lanci di agenzia da parte di consiglieri della Lega in tema di gestione dei grandi carnivori. Considerato quanto è successo in val di Sole e l’aumento smisurato del numero di orsi sul territorio trentino, la posizione di Fratelli d’Italia è chiara ed è quella emersa durante l’incontro organizzato a Malè, a maggio di quest’anno, alla presenza degli Onorevoli eletti in Trentino Andrea de Bertoldi e Alessia Ambrosi, del Commissario del Partito on. Alessandro Urzì, dell’Europarlamentare Sergio Berlato e degli organizzatori Giacomo Bezzi e Mirella Guarnieri, dove si era evidenziato in maniera netta la necessità d’intervenire con l’eliminazione degli orsi pericolosi applicando le norme già esistenti e con la messa in campo puntuale degli strumenti presenti all’interno del Pacobace (prevedendo anche la revisione del Piano d’azione). L’impegno dei politici presenti all’incontro era stato quello di ricercare soluzioni il più possibile definitive, lo dobbiamo alla famiglia Papi e alla memoria di Andrea.

Giacomo Bezzi

Mirella Guarnieri

Circolo FdI Val di Sole