CONSIGLIO PAT * PALAZZO NICOLODI: « LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL QUARTO E QUINTO PIANO, A DISPOSIZIONE 180 METRI QUADRATI DI UFFICI »

15.27 - mercoledì 6 settembre 2023

Lavori in corso a palazzo Nicolodi, 180 metri quadrati di uffici su due piani. Un’iniziativa voluta dall’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale in un’ottica di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici: è in corso un’opera di adeguamento del quarto e del quinto piano di palazzo Nicolodi (di proprietà di Patrimonio del Trentino, che ospita il Consiglio, i suoi organi e i Gruppi consiliari) che, al termine dei lavori, vedrà a disposizione del Consiglio un totale di 180 metri quadrati di uffici su due piani. Il totale importo del contratto: 585.178,29 euro.

Lavori in corso a palazzo Nicolodi. Nel vero senso dell’espressione: diversi interventi di adeguamento sono in corso sul quarto e sul quinto piano del palazzo che ospita gli uffici del Consiglio provinciale, dei suoi organi e dei Gruppi consiliari. L’intervento, voluto dall’Ufficio di presidenza in un’ottica di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, ha visto la consegna dei lavori a metà giugno scorso, mentre l’ultimazione è prevista per febbraio 2024. Le cifre: 592.018,28 il totale a base di gara, dell’1,206% è il ribasso offerto, mentre il totale importo di contratto ammonta a 585.178,29 euro, comprensivi degli oneri della sicurezza (24.897,02 euro). I lavori prevedono uno sbarrieramento, come previsto dalla legge; gli spazi saranno inoltre isolati termicamente e vedranno l’installazione di nuovi impianti nel rispetto delle normative sul risparmio energetico. È previsto anche un rifacimento delle caldaie del palazzo: quelle nuove non serviranno solo il quarto e il quinto piano del palazzo, ma anche i primi tre piani. L’immobile è tutelato e tutti gli interventi avvengono nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza.

Di proprietà della Patrimonio del Trentino Spa, palazzo Nicolodi è stato realizzato nel 1920 e acquisito nel 2017. Al termine dell’intervento in corso il Consiglio avrà a disposizione 10 nuovi uffici (5 al quarto piano e 5 al quinto) per un totale di circa 180 metri quadrati di uffici, sempre distribuiti sui due piani. Lavori sono in corso anche nell’emiciclo, situato nel Palazzo della Regione (e di competenza del Consiglio regionale): l’intervento riguarda il velario e la conclusione è prevista per il 15 ottobre.