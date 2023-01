MUSE – TRENTO * “ATLANTE EUROPEO MIGRAZIONE UCCELLI”: « È IL PROTAGONISTA DEL PROSSIMO APPUNTAMENTO DI “INCONTRI AL MUSEO PER PARLARE DI FAUNA” (1/2 – 20.45) »

16.09 - venerdì 27 gennaio 2023

L’Atlante europeo della migrazione degli uccelli fa rotta al MUSE. Mercoledì 1 febbraio 2023, ore 20.45. MUSE – Museo delle Scienze, Trento. In presenza e in diretta Facebook. Ingresso libero. Il nuovo “Atlante europeo della migrazione degli uccelli” è il protagonista del prossimo appuntamento di “Incontri al museo per parlare di fauna”, in programma mercoledì 1 febbraio alle 20.45 al MUSE. A Fernando Spina, ornitologo del CMS (Convention of Migratory Species) e coordinatore del progetto, il compito di svelare il dietro le quinte di questo immenso lavoro. Si tratta della prima analisi mai fatta a livello internazionale di milioni di dati di migrazione di uccelli appartenenti a 300 specie diverse. Anche il MUSE contribuisce alla ricerca con le stazioni di monitoraggio di Bocca Caset e Passo Brocon.

Oltre un secolo di informazioni sulle rotte degli uccelli migratori prendono vita e forma in sorprendenti mappe di grande dettaglio, liberamente consultabili e accessibili online sul sito ufficiale del progetto: https://migrationatlas.org/. Il nuovo “Atlante europeo della migrazione degli uccelli” inaugura una nuova modalità di restituzione dei dati scientifici, capace di avvicinare la ricerca alla cittadinanza, rivolgendosi tanto alle specialiste e agli specialisti del settore quanto a chi desidera scoprire aspetti legati ai movimenti dell’avifauna del nostro continente, uno dei fenomeni più affascinanti del mondo naturale.

Come afferma Fernando Spina, ornitologo, già dirigente di ISPRA e responsabile del Centro Nazionale di Inanellamento, consigliere designato per la connettività della COP della CMS (Convention of Migratory Species) e coordinatore del progetto, “si tratta di informazioni fondamentali alla tutela dell’avifauna a scala globale e locale, a livello di specie e delle diverse loro popolazioni; ma è anche un’ulteriore dimostrazione di come lo studio delle migrazioni ornitologiche possa contribuire a comprendere gli effetti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità. Dobbiamo conoscere di più quello che succede agli uccelli migratori per capire quello che succede anche a noi, perché condividiamo con loro l‘ambiente in cui viviamo”.

L’incontro è anche l’occasione per scoprire i progetti dedicati alla migrazione in Trentino e nelle Alpi portati avanti dal MUSE nelle stazioni di Bocca Caset, in Val di Ledro, e Passo Brocon, tra Vanoi e l’altopiano del Tesino. Dall’attività di inanellamento, nella quale il museo può vantare un’esperienza ormai trentennale, alle ricerche condotte mediante le più recenti tecniche e metodologie, fino all’impegno profuso nelle attività di divulgazione dedicate alle specie migratrici, ai loro habitat e al concetto di “connettività”, funzionali a una fruizione consapevole del territorio e alla promozione di un turismo naturalistico nelle aree protette della provincia.

I prossimi incontri

8 marzo 2023

Studio e gestione dei grandi felini nelle savane della Namibia

Con Miha Krofel, Università di Lubiana

5 aprile 2023

Specialisti d’alta quota in un clima che cambia: gli insetti sono le nostre sentinelle

Con Mauro Gobbi, ricercatore MUSE

10 maggio 2023

Coesistere con l’orso in sicurezza: esperienze globali a confronto

Con Tom Smith, Università di Provo (USA)

Tutti gli incontri iniziano alle 20.45. Gli appuntamenti si terranno in presenza al MUSE (ingresso libero fino a esaurimento posti) e verranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook del museo.