CNA TRENTINO ALTO ADIGE * CONTAGIO COVID-19 / INAIL CHIARISCE: « IL DATORE DI LAVORO è RESPONSABILE SOLO SE C’è DOLO, NIENTE CAUSA CIVILE O PENALE »

INAIL chiarisce: contagio Covid-19, il datore di lavoro responsabile solo se c’è dolo. Niente causa civile o penale. CNA Trentino Alto Adige ritiene “positiva la nota diffusa oggi dall’Inail nella quale si chiarisce esplicitamente che l’infortunio sul lavoro per Covid-19 non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale e/o in sede civile nei confronti dell’impresa e che il datore di lavoro è responsabile solo se c’è dolo”.

Un chiarimento che conferma quanto sostenuto dalla CNA nazionale e dalla CNA regionale: prevedere la copertura dell’Inail in caso di contagio a garanzia dei lavoratori non può trasformarsi nella colpevolizzazione degli imprenditori rispetto a una fattispecie come il Covid-19.

“Questo contagio non può essere assimilato a un normale rischio lavorativo – ribadisce la CNA – tenuto conto della situazione di pandemia. Le imprese, naturalmente, continueranno a mettere in atto tutte le misure necessarie a contrastate il contagio sui luoghi di lavoro”.

CNA però ritiene necessario che l’indicazione dell’Inail venga ulteriormente rafforzata da un intervento legislativo “in modo da prevenire possibili derive interpretative e porre fine all’incertezza giuridica che oggi grava sui datori di lavoro”.