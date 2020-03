QUESTURA TRENTO * CONTROLLI ANTIDROGA CENTRO CITTADINO: « SEQUESTRATI 100 GRAMMI DI HASHISH, DENUNCIATO UNO STRANIERO »

La volante sequestra 100 grammi di hashish e denuncia uno straniero. Accanto ai numerosi controlli realizzati per contrastare il propagarsi del “coronavirus”, il Questore Cracovia ha chiesto, al personale della Polizia di Stato, adibito ai servizi di prevenzione e di repressione dei reati, una particolare attenzione nei confronti del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I risultati non si sono fatti attendere: ieri verso le 15.00 circa, personale della Squadra Volante della Questura di Trento transitando in via Brennero notava due cittadini di origine africana in bicicletta.

Uno dei due extracomunitari, alla vista degli operatori, cercava di allontanarsi velocemente imboccando in via Gemma Gresti per eludere il controllo.

Gli agenti raggiungevano l’uomo che nel tentativo di sfuggire al controllo gettava a terra la bicicletta e provava a scappare di corsa nella direzione opposta imboccando via Brugnara, dove veniva raggiunto e fermato dagli operatori della Squadra Volante.

Vistosi bloccato lo straniero cercava di colpire gli agenti per cercare di riprendere la fuga, ma veniva bloccato e perquisito, nel corso della quale veniva trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish.

Visto il quantitativo lo straniero veniva accompagnato in Questura e denunciato per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente.