FERRARI AUTO (MODENA – ITALIA) * “VISION GRAN TURISMO”: « LA PRIMA CONCEPT CAR DI MARANELLO DEDICATA AL MONDO DEL MOTORSPORT VIRTUALE »

È stata svelata la Ferrari Vision Gran Turismo, la prima concept car di Maranello destinata alla serie di videogiochi Gran Turismo®

· La Vision Gran Turismo è una avveniristica monoposto dotata di una versione estremizzata del V6 montato sulla nuovissima Ferrari 499P

· I tre motori elettrici, l’aerodinamica estrema e gli avanzati controlli dinamici la rendono capace di prestazioni ineguagliabili

· Il design aggressivo e futuristico nasconde richiami alla leggendaria storia delle Sport Prototipi Ferrari degli anni 60 e 70

· Il modello in scala 1:1 della Ferrari Vision GT sarà in esposizione al Museo Ferrari di Maranello dal 15 dicembre 2022 a marzo 2023

Maranello/Monte Carlo, 27 novembre 2022 – La Ferrari Vision Gran Turismo, monoposto a ruote coperte caratterizzata da un design avveniristico, è la prima concept car della Casa di Maranello dedicata esclusivamente al mondo del motorsport virtuale. Il suo stile poggia le basi sull’ineguagliabile tradizione di Ferrari nell’ambito delle competizioni motoristiche, a partire dal numero 75 che spicca sulla fiancata e che ne riflette appieno il nobile lignaggio. La presentazione della Ferrari Vision Gran Turismo conclude infatti le celebrazioni dedicate al settantacinquesimo anniversario della Ferrari: 75 anni fa usciva dai cancelli dello stabilimento di Maranello la prima auto del Cavallino Rampante, la leggendaria 125 S.

La vettura rappresenta un importante passo di Ferrari nell’arena virtuale, volto a emozionare nuove generazioni di appassionati di motorsport, oltre a essere un manifesto del futuro dell’automobile stradale e da corsa come immaginato dai designer e dagli ingegneri di Maranello, che punta a diventare fonte di ispirazione per tecnici, progettisti e piloti (reali e virtuali) di domani e a esprimere ai massimi livelli il concetto di bellezza e innovazione per Ferrari.

Il design della Ferrari Vision Gran Turismo, concepito dal Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni, trae ispirazione dal mondo delle Sport Prototipi Ferrari degli anni 60 e 70 che riscossero enorme successo in gare endurance come la 24 Ore di Le Mans, vinta dalla Ferrari per ben nove volte, e la 24 Ore di Daytona, proiettandole verso scenari futuri. Le sue linee possenti e futuristiche le consentono di compiere alla perfezione la propria missione stilistica, vale a dire incarnare il DNA di capolavori come le Ferrari 330 P3 e 512 S e rappresentare al contempo un omaggio alla storia vincente del Cavallino Rampante nel mondo delle competizioni, nonché l’anticipazione delle evoluzioni future delle auto da corsa a ruote coperte.

Il design della Ferrari Vision Gran Turismo è stato concepito partendo dall’idea di una speedform caratterizzata da linee geometriche, molto incisive, spigolose, che purtuttavia sottendono delle superfici organiche. Tale contrapposizione ha un effetto dirompente, in quanto la plasticità delle superfici esterne e interne si lega al rigore geometrico delle linee, generando una vettura dalla personalità immediatamente riconoscibile la cui architettura ruota intorno al suo concept aerodinamico, basato su due imponenti canali laterali. Questi dispositivi, brevettati da Ferrari, convogliano il flusso d’aria dalla parte anteriore del sottoscocca intorno all’abitacolo e sopra i notevoli pod laterali. Tale soluzione consente di ottenere un’ottima deportanza aerodinamica, in virtù della variazione di quantità di moto e dell’effetto di aspirazione creato dalla parte centrale del sottoscocca. L’aerodinamica del posteriore è stata sviluppata utilizzando concetti ispirati a quelli della Ferrari 499P, in particolare per quanto riguarda l’estrattore e l’ala posteriore biplano. L’S-Duct anteriore e gli sfoghi d’aria integrati nei passaruota ne accrescono ulteriormente efficienza aerodinamica e stabilità ad alta velocità.

La Ferrari Vision Gran Turismo è dotata di un V6 biturbo a 120° da tre litri, la stessa tipologia di motorizzazione che vantano la 296 GTB, la 296 GTS, la 296 GT3 e la Ferrari 499P. In questo caso, tuttavia, il motore è libero da qualsiasi vincolo regolamentare ed è sviluppato con l’unico scopo di garantire prestazioni estreme. Il motore, in questa sua configurazione, è in grado di erogare ben 1030 cv a 9000 giri/min., a cui si aggiungono gli ulteriori 240 kW (326 cv) generati da tre motori elettrici, uno sull’asse posteriore e uno su ciascuna delle ruote anteriori. La stretta collaborazione tra Ferrari e Gran Turismo ha fatto sì che lo straordinario sound di questa innovativa motorizzazione venisse riprodotto nel modo più fedele possibile, fornendo così ai giocatori di tutto il mondo un’esperienza di guida quanto più realistica.

La scocca della Ferrari Vision Gran Turismo pare sospesa su un fondo piatto in fibra di carbonio che ne ingloba tutti gli elementi tecnici, i quali rimangono di seconda lettura. Il telaio è stato progettato per enfatizzare la dinamica laterale della vettura in condizioni di guida al limite. L’architettura del gruppo motopropulsore garantisce una ripartizione ottimale dei pesi tra assale anteriore e posteriore, nonché un baricentro estremamente basso a beneficio della trazione integrale. La messa a punto dei parametri elastocinematici delle sospensioni è stata sviluppata in base alle caratteristiche prestazionali degli pneumatici adottati da Gran Turismo™, unitamente al bilanciamento aerodinamico della vettura, con l’obiettivo di assicurare prestazioni eccellenti sia sui tortuosi circuiti cittadini sia su quelli tradizionali delle gare endurance.

Le sospensioni sono progettate per mantenere sempre immutata la superficie di contatto degli pneumatici a vantaggio della massima trazione, permettendo così alla Vision Gran Turismo di scaricare sull’asfalto 1100 Nm di coppia sulle ruote posteriori, sviluppati dalla combinazione di motore termico e macchina elettrica, che consentono alla vettura di raggiungere prestazioni impareggiabili. I controlli elettronici all’avanguardia di cui è dotata le conferiscono superbe doti dinamiche di agilità ed equilibrio in curva, qualità da sempre simbolo delle Ferrari stradali e da corsa. L’esperienza di guida è quindi stata progettata per replicare fedelmente le emozioni di guida che Ferrari è in grado di garantire, con un focus particolare sul potenziamento delle prestazioni di guida e sul raggiungimento dei limiti.

La tecnologia ibrida della Vision Gran Turismo trae vantaggio dall’esperienza senza pari in materia di strategie di boost elettrico e recupero dell’energia maturata da Ferrari in anni di Formula 1. Il costante riequilibrio dello stato di carica della batteria permette al pilota di sfruttare al massimo la potenza combinata del motore termico e di quelli elettrici, in modo da ottenere prestazioni massime sia durante i giri di qualifica, sia nei lunghi stint che caratterizzano le gare di durata.

Il design degli interni crea un continuum con quello degli esterni e si basa su un approccio puro e minimalista, garantendo massima funzionalità ed ergonomia. Semplici e pulite appaiono anche le linee della plancia che, al pari del lunotto trasparente che incornicia e lascia vedere il V6 ibrido, privilegiano materiali trasparenti all’avanguardia sotto i quali si intravvedono i componenti meccanici del sofisticato volante. L’interfaccia uomo-macchina è progettata per essere intuitiva e di facile utilizzo, allo scopo di consentire al pilota di concentrarsi esclusivamente sulla strada.

La Ferrari Vision Gran Turismo, presentata durante le finali mondiali di Gran Turismo svoltesi oggi a Monte Carlo, sarà disponibile per tutti gli utenti di GT7 a partire dal 23 dicembre prossimo. Sin dalle 19.00 CET di oggi, tuttavia, i giocatori potranno partecipare a un quiz presente nel gioco e il vincitore di tale contest riceverà in regalo la Ferrari Vision Gran Turismo già il 15 dicembre, data in cui il modello fisico in scala 1:1 della vettura farà il proprio debutto al Museo Ferrari di Maranello nell’area dedicata alle One-Off del Cavallino Rampante. La vettura rimarrà in esposizione fino a marzo 2023.

FERRARI VISION GRAN TURISMO – SCHEDA TECNICA

MOTOPROPULSORE

Tipo V6 – 120° – Turbo – Trazione integrale

Cilindrata totale 3000 cm3

Potenza massima motore termico 1030 cv a 9000 giri/min.

Coppia massima motore termico 900 Nm a 5500 giri/min.

Potenza massima sistema ibrido 240 kW (326 cv)

PESI

Peso a secco 1250 kg

Distribuzione dei pesi 43,5% ant. / 56,5% post.

TRASMISSIONE E CAMBIO

Cambio F1 a doppia frizione e 8 rapporti

PRESTAZIONI

Velocità massima > 350 km/h

0-100 km/h < 2,0 s

0-200 km/h < 5,0 s

Tempo sul giro di Fiorano < 1’ 10”

VISION GRAN TURISMO™

Gran Turismo™ è un gioco di simulazione automobilistica che ha fatto il suo debutto nel 1997. Sviluppato da Polyphony Digital Inc., controllata da Sony Interactive Entertainment Inc., sin dal nome incarna l’essenza dei coupé sportivi ad alte prestazioni. Il progetto Vision Gran Turismo è stato avviato in corrispondenza con il quindicesimo anniversario della serie ed è scaturito da una semplice domanda da parte del suo creatore Kazunori Yamauchi: “Sareste disposti a progettare la vostra Gran Turismo per noi?”. Ferrari ha risposto positivamente a questa domanda creando la sua prima concept car virtuale, allo scopo di rendere disponibili a un pubblico sempre più ampio le sue esclusive auto sportive e le emozioni di guida che sanno conferire.

FERRARI VISION GRAN TURISMO: MARANELLO’S FIRST DEDICATED VIRTUAL MOTOR SPORTS CONCEPT CAR

· The Ferrari Vision Gran Turismo, Maranello’s first concept car designed specifically for the Gran Turismo® videogame series, has been unveiled

· The Vision Gran Turismo is a futuristic single-seater sporting a more extreme version of the V6 also adopted on the recently-launched Ferrari 499P

· Three electric motors, extreme aerodynamics and advanced dynamic controls for unmatched performance

· An aggressive, futuristic design hides references to Ferrari’s legendary Sports Prototypes of the 1960s and 70s

· The full-scale design study will be displayed in the Ferrari Museum in Maranello from 15 December 2022 to March 2023

Maranello/Monte-Carlo, 27th November 2022 – The Ferrari Vision Gran Turismo, a closed-wheel single-seater, is the first Ferrari concept car created specifically for the virtual motor sport world. The car’s design has its roots firmly in Maranello’s unparalleled racing tradition, with the number 75 on its flanks reflecting that noble heritage. The launch of the Ferrari Vision Gran Turismo in fact brings the 75th anniversary celebrations of when the marque’s first-ever racing car, the 125 S, exited the iconic factory gates in 1947, to an official close.

To mark that occasion, this model not only signifies an important step for Ferrari in the virtual environment, where it will inspire new generations of passionate drivers and enthusiasts, but also redefines the company’s stylistic language. It represents a futuristic design manifesto for Ferrari’s road and racing cars, embodying the maximum expression of formal beauty and innovation, and providing a stimulus for both the engineers and drivers (real and virtual) of tomorrow.

The Ferrari Vision Gran Turismo’s design was penned by the Ferrari Centro Stile under the direction of Flavio Manzoni, and takes its inspiration directly from legendary 1960s and 70s’ Ferrari Sports Prototypes, which enjoyed huge success in endurance races such as the 24 Hours of Le Mans (won by the Prancing Horse a total of nine times), and the 24 Hours of Daytona. Featuring dramatic proportions and futuristic lines, the car succeeds in its stylistic mission by effortlessly embodying the DNA of masterpieces such as the 330 P3 and 512 S, simultaneously paying homage to the Prancing Horse’s glorious racing history and affording a tantalising glimpse of the future evolution of closed-wheel racing cars.

The design of the Ferrari Vision Gran Turismo was conceived around the idea of a speed form with very geometric, sharp, angular lines that nevertheless underlie a very organic shape. This contrast has a disruptive effect, as the plasticity of the external and internal surfaces binds with the geometric precision of the lines, creating a car with an immediately recognisable character, the architecture of which centres around an advanced aerodynamic concept based on two imposing side channels. This solution has been patented by Ferrari and directs the airflow from the front underbody, around the cockpit and over the striking side pods. This solution generates extremely efficient aerodynamic downforce thanks to the variation in momentum and the suction created by the central part of the underbody. The rear aerodynamics were developed using concepts inspired by the Ferrari 499P, particularly in terms of the diffuser and the rear biplane wing. Lastly, the front S-Duct and the integrated air vents on the wheelarches further boost aerodynamic efficiency and high-speed stability.

The Ferrari Vision Gran Turismo sports the same 120-degree 3-litre turbo V6 architecture adopted on the 296 GTB, 296 GTS and 296 GT3 that also powers the new 499P. However, in this installation, there were no technical regulation constraints to comply with, so it was further honed to unleash genuinely extreme performance. In this particular configuration, the engine is tuned to deliver a massive 1030 cv at 9000 rpm, with an additional 240 kW (326 cv) available from three electric motors, one on the rear axle and one on each of the front wheels. Ferrari worked with Gran Turismo to ensure that the exhilarating engine sound of this innovative powertrain is faithfully reproduced to give SIM racers an even more realistic racing experience.

The bodyshell of the Ferrari Vision Gran Turismo appears as if suspended over the flat, carbon-fibre underbody which incorporates all the car’s technical components, thus giving purity to the shape. The chassis is designed to emphasise the car’s lateral dynamics in on-the-limit handling. The powertrain layout guarantees an optimal front-rear weight balance and an extremely low centre of gravity to the benefit of the AWD. The elasto-kinematic suspension set-up was developed around the performance characteristics of the tyres used in Gran Turismo™ together with the car’s aerodynamic balance, the aim being to guarantee superlative performance on both torturously winding city circuits and traditional endurance race tracks.

The suspension is designed to maintain the tyre contact patch to ensure maximum traction, thereby allowing the Ferrari Vision Gran Turismo to deliver 1100 Nm of rear torque from the combined ICE and MGU-K to the road. The result? Peerless performance. Cutting-edge electronic vehicle controls endow the car with the unrivalled cornering agility and handling balance that Ferrari’s road and racing cars have long been renowned for. The in-game experience is thus designed to faithfully replicate Ferrari’s in-car driving thrills, conveying an accurate feeling of the limits achievable and enhancing the car’s performance.

The car also boasts hybrid technology that benefits from the unique expertise in electric boost and energy recovery strategies Ferrari has developed in Formula 1. Constantly balancing the state of charge of the battery allows the driver to make full use of the combined power available from the ICE and electric motors, so that maximum performance is available both during qualifying laps as well as over consecutive racing laps.

The interior design is an extension of the exterior, with a purist, minimalist approach delivering optimal functionality and driver ergonomics. The dashboard lines are clean and spare and, just like the see-through engine cover framing the hybrid V6 powertrain, incorporate transparent high-tech materials to reveal the mechanical components of the sophisticated modern steering wheel. The HMI is designed for immediacy and ease of use so that the driver can always concentrate fully on the road ahead.

Unveiled during the Gran Turismo World Finals in Monte-Carlo, the Ferrari Vision Gran Turismo will become available to all users of GT7 from the 23rd of December 2022. However, starting right after the unveiling on the 27th of November at 19:00 CET, GT7 users will be able to take part in a viewers’ campaign quiz through the game, with the winning participant receiving the Ferrari Vision Gran Turismo as a gift on the 15th of December. On the same date, the full-scale design study will make its first public appearance at the Ferrari Museum in Maranello, where it will be displayed alongside the current exhibition dedicated to the marque’s exclusive one-off models until March 2023.

FERRARI VISION GRAN TURISMO – TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWERTRAIN

Type V6 – 120°, twin turbo, all-wheel drive

Total displacement 3000 cc

Max. ICE power output 1030 cv @ 9000 rpm

Max. ICE torque 900 Nm at 5500 rpm

Max. power output hybrid system 240 kW (326 cv)

WEIGHT

Dry weight 1250 kg

Weight distribution 43.5% front / 56.5% rear

TRANSMISSION AND GEARBOX

F1 dual-clutch gearbox, eight speed

PERFORMANCE

Maximum speed > 350 km/h

0-100 km/h < 2.0 s

0-200 km/h < 5.0 s

Fiorano lap time < 1 ’10”

VISION GRAN TURISMO™

Gran Turismo™ is a racing simulation video game that first launched in 1997 and is developed by Polyphony Digital Inc., a subsidiary of Sony Interactive Entertainment Inc. The name of the game – Gran Turismo (in English, Grand Tourer) – describes a sporty performance coupé. The Vision Gran Turismo project started on the game’s 15th anniversary with a single question from Gran Turismo founder, Kazunori Yamauchi: “Would you design your rendition of the ideal GT for us?” Ferrari has risen to that task with its first-ever conceptual virtual model, with the aim of extending access to its unique sports cars and exceptional driving thrills to a wider audience.