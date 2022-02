COMITATO “HORA ET LABORA” – TRENTO * « IN CORTEO PER RIAFFERMARE I DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI, NO AL DIVIETO DI INGRESSO AGLI OVER 50 NEI POSTI DI LAVORO » (VIDEO)

19.03 - sabato 19 febbraio 2022

Oggi è andata in scena nel centro città di Trento una partecipata manifestazione per protestare LiberaMente e per riaffermare i diritti costituzionalmente garantiti. Il flash mob è stato organizzato per contrastare le normative relative al “Green-pass” e la conseguente entrata in vigore del divieto di ingresso nei posti di lavoro per gli over 50 senza “Super Green-pass”.

I manifestanti si sono riuniti in piazza Dante ed hanno sfilato per tutta la città, per poi arrivare al parco delle Albere. Lì il gruppo ha ascolto l’intervento del biologo e saggista Enzo Pennetta.

La manifestazione si è conclusa pacificamente, con musica ed una bella festa conviviale.

*

Comitato “Hora et labora” – Trento