FONDAZIONE HAYDN * VAIA * « L’ORCHESTRA DIRETTA DA BEATRICE VENEZI PROTAGONISTA A TENNA, CONCERTO IN MEMORIA DELLA TEMPESTA 2018 »

13.15 - giovedì 10 agosto 2023

Ieri sera, mercoledì 9 agosto, l’Orchestra Haydn diretta da Beatrice Venezi è stata protagonista a Tenna di un concerto memorabile dedicato alla memoria della tempesta Vaia che nel 2018 ha scosso i boschi della regione.

Oltre 600 persone si sono radunate ieri sera nella grande distesa di verde di Tenna, in località Alberè, per ricordare il momento in cui la tempesta Vaia ha cancellato le tracce di quello che era un rigoglioso e verdissimo bosco. Giovani, anziani, famiglie e bambini si sono riuniti in silenzio per ascoltare l’Orchestra Haydn guidata da Beatrice Venezi nel concerto VAIA: una musica per ricordare. Creare una connessione con i luoghi e con la materia di cui sono fatti boschi, vittime principali della tempesta per far sì che diventino in qualche modo protagonisti di un racconto condiviso: è questo il senso di un progetto che vuole coinvolgere e far riflettere il pubblico di ogni generazione. “L’Orchestra Haydn propone un ripensare la relazione tra la musica e la natura. Dietro l’esecuzione della Sesta Sinfonia Pastorale di Beethoven sul Colle di Tenna e a Nova Ponente (dove il legno degli alberi viene lavorato dalla mano sapiente dell’uomo) sta il desiderio profondo di ridare vita alla memoria dei territori colpiti dalla tremenda Tempesta Vaia nel 2018 e di ristabilire una relazione tra quei luoghi e il corpo sociale della collettività”. Così mette in evidenza Giorgio Battistelli, Direttore Artistico della Stagione Sinfonica della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento.

Il concerto-evento nasce dalla collaborazione fra la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, il Comune di Tenna. “Vaia ha rappresentato un evento drammatico per il territorio, un segnale d’allarme che ci ha posto di fronte alla realtà del cambiamento climatico e alla necessità di ripensare il paesaggio” – commenta il Sindaco di Tenna, Marco Nicolò Perinelli. “Oggi, grazie all’Orchestra Haydn, abbiamo l’occasione di ricordare quanto successo attraverso un evento straordinario che trasforma in musica il devastante fragore della tempesta, segnando significativamente il passo tra ciò che è stato e la rinascita che ne è seguita”.