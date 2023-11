PACCHER (LEGA) * VERONA – FORUM “PINOT GRIGIO”: « NO ALL’ETICHETTA “ IL VINO NUOCE ALLA SALUTE” SULLE BOTTIGLIE, CRIMINALIZZA IL PRODOTTO »

15.16 - sabato 4 novembre 2023

Paccher a Verona: “No a proposte come quella irlandese che criminalizzano il vino”. Il politico al forum sul Pinot Grigio. Roberto Paccher è intervenuto oggi a Verona al Forum sul Pinot Grigio delle Venezie. Paccher dal palco del Teatro Ristori non si è limitato ai soli complimenti, per altro meritati, al Consorzio triveneto ma ha voluto anche lanciare un messaggio forte e chiaro rispetto alla tutela del prodotto vino, quello della nostra regione in primis, sul mercato internazionale: “Vanno respinte con forza iniziative come quella proposta dall’Irlanda che pretenderebbe di mettere sulle bottiglie delle etichette con scritto “Il vino nuoce alla salute”.

Si tratta di un’idea non accettabile, che respingiamo con forza. Il lavoro dei nostri produttori va tutelato e salvaguardato, con tanto di sigillo legato alla meraviglia di bottiglie di grande pregio. Non ha senso criminalizzare il vino, visto che molte bevande e altrettanti prodotti alimentari, se non vogliamo dire la quasi totalità, presi in eccesso possono avere effetti negativi sulla salute. Viceversa il nostro vino è un’eccellenza che difenderemo strenuamente” ha concluso l’uomo politico.