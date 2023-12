PAT * SS 240: « IL CANTIERE SI FERMA PER LE FESTE NATALIZIE, LA GALLERIA DOM APRIRÀ ANCHE LA NOTTE »

18.04 - venerdì 15 dicembre 2023

Il cantiere si ferma per le feste natalizie, la galleria Dom aprirà anche la notte. Da venerdì 22 dicembre a martedì 2 gennaio la galleria lungo la SS 240 sarà percorribile in qualsiasi orario.

Buone notizie per gli automobilisti che percorrono la strada statale che collega l’alto Garda con la valle di Ledro. Da venerdì 22 dicembre a martedì 2 gennaio la galleria Dom lungo la SS 240 di Loppio e Val di Ledro sarà percorribile anche nelle ore notturne, sempre a senso unico alternato.

Gli interventi per il ripristino e il consolidamento del rivestimento della galleria, caduto sull’asfalto lo scorso novembre durante il nubifragio che ha colpito tutta la provincia, si sono svolti senza intoppi in orario notturno (dalle 22 alle 6). Il Servizio gestione strade, alla luce degli ultimi sopralluoghi e delle richieste ricevute a più riprese dai residenti locali di consentire la libera circolazione, durante le prossime festività di Natale e Capodanno ha deciso di sospendere i lavori nel tunnel a partire dal 22 dicembre prossimo per poi riprenderli nella serata di martedì 2 gennaio 2024. Nei giorni di sospensione dell’attività del cantiere sopra indicati e già dalla serata di venerdì 22 dicembre, la galleria sarà aperta al traffico con continuità anche nel corso della notte, 24 ore su 24.