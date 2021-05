PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 5 MAGGIO, NESSUN DECESSO / QUASI 200.000 VACCINAZIONI / 63 NUOVI CONTAGI / 141 GUARITI »

Coronavirus: i dati di mercoledì 5 maggio.Nessun decesso, quasi 200.000 vaccinazioni, 63 nuovi contagi, 141 guariti.

Ci sono notizie positive nel bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, a cominciare dalla conferma che anche oggi non si registra nessun decesso Covid-19 in Trentino, ma anche il numero delle vaccinazioni – che arriva ormai alla soglia delle 200.000 – è un incoraggiamento a mantenere il ritmo serrato per la copertura dell’intera popolazione.

Ieri sono stati analizzati circa 2.300 tamponi. I molecolari sono stati 1.192 (728 quelli analizzati all’Ospedale Santa Chiara e 464 alla Fem) ed hanno permesso di individuare 25 nuovi casi positivi e confermare 17 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Invece i test rapidi notificati all’Azienda sanitaria sono 1.102 e da questi sono emersi 38 casi positivi.

In generale, ci sono 8 contagi fra i bambini e ragazzi (3 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni). Le classi in quarantena sono 65.

Nelle fasce più mature troviamo invece 6 nuovi casi tra 60-69 anni, 1 tra 70-79 anni e 3 di 80 e più anni.

Negli ospedali si abbassa a 84 il numero dei pazienti ricoverati, di cui 19 in rianimazione. I nuovi ingressi sono stati 3, a fronte di 4 dimissioni.

Infine le vaccinazioni: stamani si è arrivati a quota 196.519, compresi 42.838 richiami.

Questi i dettagli per categorie anagrafiche: ultra ottantenni 56.162 dosi, cittadini tra i 70-79 anni 43.735 dosi e fascia 60-69 anni 40.587 dosi.

Infine i guariti, che con i 141 di oggi sono arrivati a 41.982.