CONSIGLIO PAT * COMUN GENERAL DE FASCIA: « CONSEGNATA AL PRESIDENTE KASWALDER DA GUGLIELMI E DETOMAS LA PETIZIONE, VIENE RICHIESTA L’ADESIONE ALLE AUTONOMIE LOCALI »

Petizione per far entrare in Comun General de Fascia nel Consiglio delle autonomie. Il Procurador del Comun General de Fascia, Giuseppe Detomas, accompagnato dal consigliere ladino Luca Guglielmi, ha consegnato stamattina al presidente Walter Kaswalder una petizione, sottoscritta dai sindaci di Canazei, San Jan, Mazzin, Moena, Soraga e Campitello di Fassa. La richiesta della raccolta di firme: la modifica della legge sulla rappresentanza nel Consiglio delle autonomie per ammettere il Comun General nel Cal a pieno titolo come ente locale. Questo perché, ha spiegato Detomas, con la legge costituzionale del 4 dicembre 2017 n. , che ha introdotto alcune modifiche nello Statuto in materia di minoranze linguistiche, il Comun General de Fascia è stato riconosciuto come ente locale a tutti gli effetti.

Nonostante ciò, ha detto ancora il Procurador presentando la petizione, il Comun General, in assenza di una normativa, risulta ancora come un organo associativo dei comuni come le Comunità di valle. Da qui l’esigenza di una modifica della legge 7 del 2005 che ha costituito il Cal, che porti al riconoscimento di ente locale del Comun General de Fascia e quindi alla sua presenza all’interno dell’organo di rappresentanza delle autonomie locali.