RAI RADIO 1 * “ UN GIORNO DA PECORA “: CHRISTILLIN: « DONNARUMMA? REAZIONE MILAN DIGNITOSA E PER I PROCURATORI FIFA AVEVA PREVISTO MASSIMALI AL 3% »

Come valuto la reazione del Milan alle richieste di Donnarumma? “Il Milan ha avuto una reazione molto dignitosa. Se Donnarumma può andare alla Juve? Non lo so, certo lui ha a fianco uno come Mino Raiola, che non è proprio un dilettante allo sbaraglio”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Evelina Christillin, membro aggiuntivo della Uefa nel consiglio della Fifa. Pare che Raiola volesse una commissione più che cospicua…

“Sapete quanto hanno incassato i procuratori in serie A solo lo scorso anno? 138 milioni di euro…” Secondo lei è normale che un procuratore percepisca una commissione solo per spostare un giocatore e in più prenda la percentuale sul contratto?

“Mica tanto. Io siedo nel consiglio della Fifa e lì avevamo previsto dei massimali che non andassero oltre il 3%.

E infatti c’è stata subito una rivoluzione dell’associazione procuratori. Il problema dei procuratori, in generale, è assurdo, ed è anche un po’ un modo per aggirare in qualche modo il fair play finanziario”.