MOIGE – MOVIMENTO ITALIANO GENITORI * DECRETO SCUOLA: D.G. AFFINITA, «FORMAZIONE, IMPORTANTE GARANTIRE CONTINUITÀ DIDATTICA AGLI STUDENTI»

17.55 - mercoledì 24 luglio 2024

Moige su Decreto scuola: “Importante garantire continuità didattica agli studenti”. Il decreto Scuola e Sport è diventato legge, introducendo importanti novità per l’anno scolastico 2024 – 2025.

“Tra le novità del Decreto scuola ci sono diversi aspetti decisamente interessanti per gli studenti e le loro famiglie. – Commenta Antonio Affinita, Direttore Generale del MOIGE, Movimento Italiano Genitori – Di sicuro rilievo sono le questioni legate agli insegnanti di sostegno.

Ora i genitori potranno chiedere che venga mantenuta la continuità didattica se il figlio si trova bene con quel docente ed ha instaurato un buon rapporto ed è entrato in empatia. Per garantire una loro migliore formazione, è previsto un percorso di specializzazione di almeno 30 crediti formativi, definito con il parere dell’Osservatorio per l’Inclusione. Ritengo che questo sia un passo importante per garantire a tutti la possibilità di accedere ad un’istruzione di qualità per tutti, senza che le disabilità costituiscano un ostacolo alla formazione o all’integrazione”.