ITALIA 1 – “ LE IENE “ * JUVENTUS, GIUNTOLI CHIEDE SCUSA: « HO FATTO SICURAMENTE UN ESEMPIO INFELICE (31/10) »

Domani, martedì 31 ottobre, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. L’ospite della serata è la ballerina, conduttrice televisiva e attrice Lorella Boccia.

Nella puntata:

nel servizio di Sebastian Gazzarrini, il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli chiede ufficialmente scusa per le parole pronunciate qualche giorno fa pubblicamente generando numerose polemiche (“…un cattivo giocatore è come una fidanzata quando la porti a casa e capisci che non va bene, che non lava, non cucina e non stira”, ndr). “Ho fatto sicuramente un esempio infelice – ha dichiarato Giuntoli ai microfoni delle Iene-, questo mi dispiace e chiedo scusa a tutte le persone che si sono sentite offese, uomini e donne. Perché credo che in famiglia ci si debba sempre aiutare e dividere in maniera equa tutti i lavori che ci sono da fare. Io in casa spesso cucino”. L’inviato, inoltre, ha ripreso a loro insaputa, ma con la complicità delle compagne, tre campioni di Serie A alle prese con i lavori domestici: Mattia Zaccagni, Gianluca Scamacca e Matteo Pessina.

La lunga intervista di Alice Martinelli al marito dell’operatrice sanitaria che ebbe un figlio da un ragazzo di quasi quattordici anni. I fatti, accaduti a Prato, risalgono a qualche anno fa e all’epoca fecero molto scalpore. La donna, che era sposata e aveva trent’anni, si era offerta di dare lezioni di lingua straniera al ragazzino. Quando il caso emerse – la donna dichiarò sin da subito di essersi realmente innamorata del giovane, ndr. -, l’operatrice sanitaria finì a processo per atti sessuali e violenza sessuale per induzione su minore. Oggi la Cassazione l’ha definitivamente condannata a 6 anni e 6 mesi di carcere. Durante questo tempo la donna ha continuato a vivere con il marito, con il figlio di 15 anni e con il bimbo nato dall’allievo che adesso ha 5 anni.

Con Veronica Ruggeri la storia di un ex parrucchiere di Bari che da qualche tempo si è autoproclamato pastore evangelico. L’uomo propone missioni di evangelizzazione con una sorta di battesimo effettuato in mare o all’interno di piscine gonfiabili, promette cure miracolose in grado di guarire mali fisici e psichici grazie a preghiere che fa in diretta sui suoi canali social. Per raccontare la vicenda l’inviata raccoglie la richiesta di aiuto della famiglia di una delle “seguaci” dell’uomo. La ragazza, infatti, che ha deciso di allontanarsi completamente e lasciare genitori e figli piccoli per seguire il pastore, non è più in contatto con i suoi parenti da quasi cinque anni. Le telecamere della trasmissione provano a incontrare l’uomo che attualmente trasmette le sue dirette dall’interno di un campo rom in Calabria. Nel servizio anche le interviste ad Antonio Loconte, il primo giornalista che si è occupato della vicenda e a un’ex adepta che racconta alla telecamera dell’inviata tutto quello che ha vissuto all’interno della setta.

Nicola Barraco affronta un tema molto caro al nostro governo, quello della costruzione del ponte, l’opera leggendaria che dovrebbe collegare Messina a Reggio Calabria. La Iena decide di percorrere la Sicilia in treno partendo da Marsala, punta occidentale dell’isola, per raggiungere Siracusa nel versante opposto. Durante questo viaggio Barraco documenta le reali condizioni di vita di alcuni abitanti e i funzionamenti delle infrastrutture per capire se ci siano delle priorità rispetto alla costruzione del ponte stesso.

