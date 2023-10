RAI 3 – ” KILIMANGIARO ” * « IL PROGRAMMA RIPARTE TRA INDONESIA E NUOVA ZELANDA (29/10 -17.20) »

21.00 - sabato 28 ottobre 2023

Camila Raznovich torna a far viaggiare il pubblico di Rai 3 con “Kilimangiaro”, il programma di Rai Cultura che grazie ad ospiti d’eccezione, nuovi filmati, racconti e storie di viaggiatori, illumina la domenica pomeriggio, per esplorare, capire e divertirsi.

Il nuovo ciclo di tramissioni riparte il 29 ottobre alle 17.20 in diretta dagli studi Rai del centro di produzione di Corso Sempione a Milano, e nella prima puntata live gli ospiti di Camila Raznovich saranno la viaggiatrice Alessia Piperno, che parlerà del suo viaggio nella paura con il libro “Azadi”; Jimmy Nelson, nel suo viaggio nell’umanità alla scoperta delle popolazioni indigene attraverso “Humanity”, la sua mostra fotografica attualmente al Palazzo Reale di Milano, Pierfrancesco Favino, uno degli attori italiani più amati dal pubblico, nelle sale con il suo nuovo film “Il Comandante” e, in collegamento da Maui, il campione di windsurf Federico Morisio, primo italiano ad ottenere il titolo su una delle onde più difficili al mondo nelle isole Fiji.

Si viaggerà come sempre intorno al mondo con filmati straordinari, dall’Indonesia alla Nuova Zelanda, da Varsavia a Singapore.