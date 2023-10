RAI 2 – “ PAESI CHE VAI ” * « RIETI, SULLE TRACCE DELLE FAMIGLIE NOBILIARI REATINE (29/10 – 14.00) »

20.56 - sabato 28 ottobre 2023

“Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”, lo storico programma della Rai, arriva a Rieti. Domenica 29 ottobre alle 14.00 su Rai2, Livio Leonardi, partendo da Piazza Vittorio Emanuele II, condurrà il pubblico alla scoperta di alcuni spettacolari edifici, sulle tracce delle famiglie nobiliari che hanno fatto la storia della città, uno sguardo molto particolare della storia di questa città fiabesca.

Da Piazza Vittori il racconto proseguirà all’interno del Palazzo Papale, del Palazzo Comunale e nell’antico Oratorio di San Pietro Martire. Le telecamere si sposteranno poi a Palazzo Vincentini e al vicino Palazzo Potenziani, per arrivare a Palazzo Colelli, celebre per avere ospitato qualche mese Giuseppe e Anita Garibaldi.

Come di consueto, il programma andrà alla scoperta di alcune location che hanno fatto da set a celebri pelicole cinematografiche e esplorerà tra le bellezze naturalistiche una delle cascate artificiali più alte d’Europa, considerata una vera e propria perla di questo territorio.