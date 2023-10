RAI 1 – “ LINEA VERDE “ * « VIAGGIO IN SICILIA SULLE TRACCE DEL GATTOPARDO (29/10 – 12.20) »

20.53 - sabato 28 ottobre 2023

“Linea Verde”, in onda domenica 29 ottobre alle 12.20 su Rai 1, viaggia attraverso la Sicilia sud-orientale alla ricerca delle atmosfere de “Il Gattopardo”, il capolavoro cinematografico di Luchino Visconti. Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi si danno appuntamento al Castello di Donnafugata nelle campagne del ragusano.

Livio segue il filo della storia, affascinato dal Castello e dalle vicende dei suoi proprietari, arriva a Ragusa Ibla. Lì scopre il Barocco siciliano dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, si ferma in chiacchiere al ‘Circolo di Conversazione’ ed entra in uno dei Palazzi più importanti della città: Palazzo Arezzo di Donnafugata.

Peppone parte dai bassi del Palazzo e ne racconta l’altra faccia, quella della cultura popolare, e lo fa attraverso il carretto siciliano. Poi si inoltra per le campagne fino ad arrivare a Cava d’Ispica dove si raccoglie un seme molto speciale: il sesamo, una coltivazione antica che si era quasi completamente perduta e che oggi invece fa parte del patrimonio gastronomico di questa terra.

Ma la terra in questo momento dell’anno sta dando anche altri frutti come le olive che faranno nascere l’olio evo dei Monti Iblei. Altro prezioso prodotto di questo territorio è il formaggio Ragusano, conosciuto anche come ‘il lingotto degli Iblei’. Margherita, intanto, si dedica all’esplorazione della Cava d’Ispica, che per secoli è stata abitata dall’uomo.

“Linea Verde” è un programma di Camillo Scoyni e di Giuseppe Bosin, Carlo Cambi, Deborah Chiappini, Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Yari Selvetella. Produttore esecutivo Renata Pierangelini. Capo progetto Federica Giancola. Regia di Eleonora Niccoli