PATT E SVP * ELEZIONI TRENTINO ALTO ADIGE: MARCHIORI E ACHAMMER, « COLLABORAZIONE TRA I DUE PARTITI, PER UN’AUTONOMIA ANCORA PIÚ FORTE »

Le elezioni del 22 ottobre saranno un momento fondamentale per l’Autonomia del Trentino Alto Adige Südtirol, sia per la regione che per le due province autonome. Ne sono convinti i due massimi esponenti politici di PATT e SVP, gli unici due partiti che da sempre sono impegnati nella difesa e nello sviluppo dell’autonomia regionale.

Si sono incontrati a Salorno il Segretario del PATT Simone Marchiori e l’Obmann della SVP Philipp Achammer, che nonostante siano entrambi impegnati negli ultimi giorni di campagna elettorale, hanno trovato il tempo per ribadire con forza l’alleanza fra i due partiti.

“PATT e SVP portano avanti un progetto comune e un’amicizia che dura da 75 anni, fin dalla nascita dell’autonomia speciale e anche questa volta siamo convinti che lavoreremo compatti su molti temi, a partire dall’Euregio. Ringrazio tutti gli amici della Südtiroler Völkspartei a partire dall’Obmann Philipp Achammer al quale ci lega un rapporto di stima e fiducia reciproca”. Queste le parole del Segretario del PATT Simone Marchiori, che ha voluto ribadire l’intesa fra i due partiti e la convinzione che anche in questa tornata elettorale gli autonomisti saranno determinanti non solo a livello provinciale ma anche a livello regionale.

In linea con quanto detto da Marchiori, anche per l’Obmann della SVP Achammer “la collaborazione fra SVP e PATT va avanti, non è solo una collaborazione ma è un’amicizia. Siamo due Partiti che vogliono portare avanti tutto ciò che è necessario per un’autonomia locale forte ed è per questo che serve una rappresentanza ampia e significativa di autonomisti all’interno dei consigli provinciali e della Regione”.

Per la provincia di Trento, l’auspicio comune è quello che i trentini scelgano di votare convintamente il PATT, l’unico partito che da sempre sostiene l’importanza della collaborazione fra Trento e Bolzano e che realmente può vantare un’alleanza forte e la condivisione dei valori autonomisti con la SVP.

A dimostrazione della storica alleanza, l’Europarlamentare autonomista SVP –PATT Herbert Dorfmann ha partecipato ad alcuni incontri elettorali in Trentino per sostenere i candidati del PATT.