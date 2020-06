COMUNE DI TRENTO * ESTATE: « LA CULTURA è UN BENE COMUNE PRIMARIO COME L’ACQUA, AL VIA IL NUOVO FORMAT TRA MUSICA E CINEMA »

La cultura è un bene comune primario come l’acqua.; i teatri le biblioteche i cinema sono come tanti acquedotti. Claudio Abbado.

La cultura riparte in questa strana estate. Non senza difficoltà. Con formule nuove, protocolli necessari e tempi diversi. Reinterpretando gli spazi esterni ed interni in modo da accogliere artisti e spettatori in sicurezza.

Un respiro necessario per riprendere ad incontrarsi, se pur distanziati, e vivere la città diffusa, in compagnia di musica, teatro, danza e cinema in centro storico e nelle circoscrizioni. In biblioteca centrale e nelle sedi periferiche. Con un’offerta culturale a chilometro zero (la città del quarto d’ora) e fasce orarie diversificate.

Seguendo l’idea-guida della cultura come investimento, come fattore che genera valore – cioè utilità economica e sociale – nel tempo. Mettendo in campo nuove risorse a sostegno dell’associazionismo, agli enti no profit e all’imprenditorialità in campo culturale, alla ricerca di nuove idee e nuovi format da condividere con i mondi culturali, per favorire il cambiamento al fianco delle nuove generazioni. Senza trascurare la transizione tecnologica e la valorizzazione della fruizione culturale digitale.

Con un nuovo patto pubblico-privato in dialogo con Fondazione Caritro e il Comune di Rovereto, con l’obiettivo di semplificare e condividere le strategie per il futuro prossimo della nostra comunità.

Trento riparte. E decide di farlo assieme ad enti, istituzioni e soggetti culturali che hanno collaborato in questo periodo di emergenza con l’unico intento di regalare alla città un’estate di rinascita culturale.

Il nuovo format “E…State a Trento musica teatro cinema danza ad almeno un metro di distanza” è il frutto di un lungo lavoro corale, attraverso il quale il Comune di Trento ha organizzato la ripartenza grazie alla preziosa collaborazione con il Centro Servizi Culturali S.Chiara, le Circoscrizioni, Fondazione Caritro, il MUSE, l’Opera Universitaria, Trentino Film Commission, il Trento Film Festival e il Coordinamento Teatrale Trentino.

Tutti insieme per un’estate di rinascita. Distanti e felici, d’istanti felici.

*

TEATRO CAPOVOLTO

La città in scena

Piazza Cesare Battisti Retropalco Teatro Sociale

luglio-agosto-settembre 2020

Il Teatro Sociale riapre all’incontrario. Con uno sguardo sulla piazza ed un riavvicinamento quasi sentimentale tra palcoscenico e pubblico.

Gli eventi della Contrada Larga si spostano in Piazza Cesare Battisti nell’ambito del Teatro Capovolto, in una fitta programmazione estiva di teatro e musica in collaborazione con il Centro Servizi Culturali S.Chiara.

Con il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Trento.

Qui di seguito gli appuntamenti a cura del Comune di Trento:

giovedì 9 luglio

FRANCO ARMINIO & ZDL TRIO

h 21.30

Il dialogo tra uno scrittore-poeta e tre grandi interpreti musicali.

con

Vincenzo Zitello, arpa

Daniele Di Bonaventura, bandoneon

Carlo La Manna, contrabbasso

lunedì 20 luglio

GIOVANNI SOLLIMA &

LA PICCOLA ORCHESTRA LUMIÈRE

h 21.30

Uno dei massimi interpreti a livello internazionale per suonare in prima assoluta la composizione per violoncello ed orchestra del giovane compositore trentino Nicola Segatta.

www.giovannisollima.it

giovedì 23 luglio

NICCOLO’ FABI

h 21.30

Uno dei massimi interpreti della canzone italiana.

con

Niccolò Fabi, voce/chitarra

Roberto Angelini,

Pier Cortese

www.niccolofabi.it

Lunedì 3 agosto

ALBERT HERA

h 21.30

La voce come strumento musicale, in dialogo con il pubblico e la grafica disegn.

con

Albert Hera, voce

Fabio Giachino, piano

Giorgia Molinari, graphic design

https://www.facebook.com/AlbertHera/

martedì 4 agosto

GEZA & THE 5 DEVILS

h 21.30

La magia del violinista ungherese Géza Hosszu-Legocky in compagnia di 5 virtuosi indiavolati.

https://it-it.facebook.com/pg/Geza5DeVils

mercoledì 19 agosto

ORCHESTRA SINFONICA HAYDN DI BOLZANO E TRENTO

h 21.30

Il fascino della musica classica con l’Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano e Trento.

www.haydn.it

giovedì 20 agosto

RAPHAEL GUALAZZI

h 21.30

Un fantastico cantastorie tra pop e jazz.

www.raphaelgualazzi.com

Per i concerti in piazza Battisti il costo dei biglietti sarà di 5 euro.

I biglietti potranno essere acquistati sul posto prima dello spettacolo o, preferibilmente, in via telematica, con modalità che verranno comunicate nei prossimi giorni.

Le norme di sicurezza vigenti fissano il limite massimo di capienza degli spazi (269 per Piazza C. Battisti) . Gli spettatori dovranno osservare le consuete norme di sanificazione, indossare la mascherina e rispettare il distanziamento fisico.

*

IL SUONO DEL MATTINO

parole e suoni in Badia

presso la

BADIA DI SAN LORENZO / TEMPIO CIVICO

tutti i venerdì da fine giugno ai primi di settembre

primo turno: dalle ore 6.30 alle 7

secondo turno: dalle 7.30 alle 8

a cura di

COMUNE DI TRENTO

in collaborazione con TrentoSpettacoli, TeatroE, Compagnia Arditodesìo e i Frati Minori Cappuccini

L’invito è di alzarsi presto al mattino per recarsi nella splendida Abbazia di San Lorenzo e ricevere un piccolo regalo prima di iniziare la giornata. Un’attrice o un attore insieme ad un/a musicista ci offrono un momento di silenzio e ascolto, tra parole e suoni che possiamo poi portarci nel proseguo del giorno.

La Badia di San Lorenzo è anche Tempio Civico della città, durante i secoli ha avuto altre funzioni, oltre a quella religiosa: fu carcere nel ‘700, lazzaretto nell’800, ricovero e magazzino militare nel ‘900.

In questo momento è un luogo fortemente simbolico, luogo di unione e condivisione della vita laica, spirituale e religiosa della nostra comunità.

Con offerta libera

Il ricavato sarà interamente devoluto ai Frati Minori Cappuccini per sostenere i loro progetti di solidarietà

Parole: Andrea Brunello, Maura Pettorruso, Franco Arminio, Stefano Detassis, Maria Vittoria Barrella, Alessio Dalla Costa, Silvia Furlan, Michela Embriaco, Chiara Benedetti, Alessio Kogoj, Veronica Risatti.

Suoni: Stefano Rattini, Barbara Bertoldi, Daniele Di Bonaventura, Vincenzo Zitello, Giordano Angeli, John Diamanti Fox, Adele Pardi, Albert Hera, Paolo Delama, Candirù, Carlo La Manna, Sara Giovinazzi

IL PROGRAMMA

Venerdì 26 giugno

*in occasione di S.Vigilio, patrono della città di Trento

L’alba vinceva l’ora mattutina

parole: Andrea Brunello (voce)

suoni: Stefano Rattini (organo)

Testi di Dante Alighieri / musiche di improvvisazione organistica

Bio

Andrea Brunello è un attore diplomato alla “School After Theatre Advanced Training Program” condotta dal regista russo Jurij Alschitz. È autore di numerosi spettacoli messi in scena in tutta Europa ed oltre. È direttore del Teatro Portland di Trento e della Compagnia Arditodesìo.

Stefano Rattini, organista titolare della Cattedrale di Trento, è docente di Teoria, Analisi e Composizione al Liceo Musicale di Trento e insegna improvvisazione all’Istituto di Musica Sacra e, a contratto, presso alcuni conservatori italiani. Ha tenuto concerti in Italia e all’estero.

Venerdì 3 luglio

Io sono una rosa

parole: Maura Pettorruso (voce)

suoni: Barbara Bertoldi (violoncello)

Testi di Emily Dickinson / Musiche di Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Claude Debussy

Bio

Maura Pettorruso è un’attrice e drammaturga. Dopo gli studi conseguiti alla Scuola ArteDrama di Moncalieri, lavora come attrice e drammaturga in diverse compagnie locali e nazionali. Si occupa di teatro contemporaneo e nuova drammaturgia. È inoltre insegnante di dizione e lettura espressiva. Vive e lavora a Trento.

Barbara Bertoldi è una musicista, violoncellista e docente trentina. Ha una personalità versatile e passa con grazia dal repertorio classico e da camera, al barocco più eccentrico eseguito con strumenti originali, per approdare a brani ironici e irriverenti e persino alla tradizione dei canti della montagna, da lei “reinventati” per voce e violoncello.

Venerdì 10 luglio

parole: Franco Arminio

suoni: Daniele Di Bonaventura e Vincenzo Zitello

Venerdì 17 luglio

Il tempo del canto è tornato

parole: Stefano Pietro Detassis (voce)

suoni: Giordano Angeli (voce, sax)

Testi dal Cantico dei Cantici e dal Qoelet / Musiche di Pierre Sandrin e Antonio Vivaldi

Bio

Giordano Angeli è musicista, polistrumentista, musicoterapeuta. Svolge, fin dagli anni ’80, attività concertistica con collaborazioni a livello nazionale ed internazionale, affiancando alla stessa quelle di compositore ed arrangiatore. Rivolge la propria attività artistica in particolare nella rielaborazione del repertorio di musica antica e a progetti di musica collettiva interculturale.

Stefano Pietro Detassis è un attore trentino formatosi a Bologna. Ha lavorato in ambito teatrale e cinematografico sul territorio nazionale e regionale. Intreccia un percorso di sperimentazione del linguaggio teatrale ad uno più legato alla tradizione.

Venerdì 24 luglio

Note dopo la notte

parole: Maria Vittoria Barrella (voce)

suoni: John Diamanti Fox (clarinetto)

Testi di William Shakespeare e altri / Musiche da improvvisazione al clarinetto

Bio

John Diamanti Fox è un clarinettista. Collabora attualmente in ambito cameristico con il Quartetto d’archi Indaco di Milano e con l’orchestra Milano Classica. È cofondatore de “La Piccola Orchestra Lumière”. Ha partecipato a festival e stagioni in ambito nazionale e internazionale e ha accompagnato solisti come Luis Bacalov, Giovanni Sollima, Anna Kravtchenko, Paolo Fresu, Goran Bregovic, Laura Marzadori, Irene Veneziano.

Maria Vittoria Barrella ha all’attivo esperienze cinematografiche come attrice (Sky Cinema, RAI Cinema, festival di Cannes) e teatrali come regista, attrice e danzatrice. È fondatrice della compagnia teatrale “La Burrasca”, con la quale ha realizzato numerosi spettacoli, molti dei quali site specific.

Venerdì 31 luglio

E.Stasi

parole: Alessio Dalla Costa (voce)

suoni: Adele Pardi (violoncello)

Testi di Salvatore Quasimodo, Giacomo Leopardi, Emily Dickinson / Musiche di Johann Sebastian Bach, Henry Purcell

Bio

Adele Pardi è una cantante, violoncellista, musicista di scena, compositore e attrice. Si è diplomata al Conservatorio di Trento in violoncello, canto jazz e canto pop. Collabora da diversi anni con la compagnia teatrale Borgobonò, con il Teatro delle Quisquilie e con La Piccola Orchestra Lumière. Suona nel duo elettro-pop Kitchen Machine e insegna al Cdm di Rovereto. Ha vinto il Festival Acustico 2012, il Premio Pavanello 2012, il Premio Suoni dall’Italia al Premio Bianca D’Aponte 2013 e la migliore borsa di studio per studenti a Nuorojazz 2013 .Il suo ultimo progetto è PerDido: una ri-armonizzazione dell’opera barocca di Purcell Dido and Aeneas (Barnum for Art 2019).

Alessio Dalla Costa è attore e formatore. Con l’associazione Emit Flesti di cui cura la direzione artistica insieme ad Annalisa Morsella, conduce corsi di recitazione e di lettura interpretata. Come attore collabora anche con altre realtà. Tra le ultime produzioni cui ha partecipato: Antipasti Letterari per la stagione teatrale del Centro Culturale Santa Chiara di Trento, Nevrotici Sessuali produzione Raumtraum, Il sogno di Jacopo di Emit Flesti. Negli ultimi anni ha iniziato un percorso di ricerca registica sfociato nello spettacolo “Con Voce Nuova. L’inferno di Dante”, lavoro artistico accessibile a sordi e udenti.

Venerdì 7 agosto

E.Stasi

parole: Silvia Furlan (voce)

suoni: Albert Hera (voce)

Testi di / Musiche di Johann Sebastian Bach, Henry Purcell

Bio

Albert Hera è un cantante jazz contemporaneo specializzato in improvvisazione corale e sperimentazione vocale con numerose collaborazioni con artisti di fama internazionale, tra cui Bobby McFerrin. Ha al suo attivo tre album ‘Positive conciousness’ (2006), ‘Aria’ (2011) e ‘SoloS’ (2016).

Silvia Furlan è attrice e responsabile, insieme a Elena R. Marino, della direzione artistica e didattica del Teatro Spazio 14 di Trento dove conduce corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti. Ha studiato danza classica, e poi recitazione con Pippo Delbono e Pepe Robledo, Catia Gatelli, Tullia Pedrotti, Laura Scudella, Anna Giovanazzi, Nevio Gambula, Alfio Petrini, Patricia Zanco, Maria Consagra, Przemek Wasilkowski, César Brie. Ha partecipato a film (“Grido” di Pippo Delbono, “Il reame del nulla” di Razi e Soheila Mohebi) e fiction (“Sposami”, RAI 1, 2012). Dal 1999 è attrice in tutti gli spettacoli della compagnia Teatrincorso e partecipa a numerosi festival di rilevanza nazionale e internazionale.

Venerdì 14 agosto

Cantico dei Cantici

parole: Michela Embriaco (voce)

suoni: Paolo Delama (organo)

Testi dal Cantico dei Cantici / Musiche di Johann Sebastian Bach, Johann Peter Kellner, Joseph Gabriel Rheinberger, Paolo Delama

Bio

Michela Embriaco è un’attrice e regista, laureata al Dams, teatroterapeuta, diplomata presso la scuola Politeama diretta da Walter Orioli. Nel 2009 fonda Multiversoteatro, con cui produce e interpreta spettacoli che parlano soprattutto del ruolo della donna nella storia e nella società contemporanea. Tra questi, “Una stanza tutta per sé”, tratto dall’omonimo saggio di Virginia Woolf, e “Il canto di Penelope” tratto da The Penelopiad di Margaret Atwood.

Paolo Delama è organista, compositore e direttore di coro. È referente del Servizio Liturgia dell’Arcidiocesi di Trento dopo esserne stato direttore dell’Ufficio Musica Sacra. Cospicui gli articoli di carattere organologico pubblicati anche su riviste nazionali.

Venerdì 21 agosto

La teoria del colore

parole: Chiara Benedetti (voce)

suoni: Candirù (chitarra acustica)

Testi dalle lettere di Vincent Van Gogh / Musiche di Candirù

Bio

Chiara Benedetti è attrice e regista. Ha diretto, recitato e curato la scrittura degli spettacoli “Il Maestro e Margherita” da Bulgakov, “Nel Paese dei ciechi” da H. G. Wells, “Tempo Orfano. La vera storia di Adam”. Lavora tra gli altri con la compagnia ariaTeatro e il Css di Udine.

Candirù è Iacopo Candela. Milita in numerose band dell’underground trentino prima di iniziare la sua attività da solista. Condivide il palco con molti nomi di spicco della scena musicale italiana e nel 2017 apre il concerto di Vinicio Capossela sul prestigioso palco dello Shepherd’s Bush Empire di Londra. Fa parte della compagnia Ariateatro per cui scrive colonne sonore.

Venerdì 28 agosto

Il quadro parlante

parole: Alessio Kogoj (voce)

suoni: Carlo La Manna (contrabbasso)

Testi e musiche di Alessio Kogoj e Carlo La Manna

Bio

Alessio Kogoj è autore, regista e attore, e ideatore di numerosi spettacoli di teatro contemporaneo, teatro ragazzi e performance d’arte. Nel 1996 fonda ‘I Teatri Soffiati’ compagnia attiva sull’intero panorama nazionale, e non solo. Segue una sua personale ricerca nel campo dell’antropologia teatrale e del teatro.

Carlo La Manna è musicista compositore, narratore. Ha collaborato e collabora con Bebbe Grillo, Sam Rivers, Compagnia Abbondanza/Bertoni, Arvo Part, Philip Glass, Antonella Ruggero, Mark Harris, Paolo Scarnecchia, Riccardo Tesi, Alessandro Pipino, Giovanni Sollima, Daniele Di Bonaventura, Marco Ambrosini, Paolo Vinaccia, Gianluca Petrella, Elias Nardi, Nazanin Piri Iri, Vincenzo Zitello, Max De Aloe, Mari Boine, Mark Francombe, Roger Ludvigsen, Snorre Bjerck, Baba Sissokò, Karin Nakagawa, Nina Zilli, Valerio Scanu, Federico Sanesi, Naomi Berril, Roberto Taufic, Saverio Tasca, Elio, Francesco Savoretti.

Venerdì 4 settembre

ÑANDUTì – La tela del ragno

parole: Veronica Risatti (voce)

suoni: Sara Giovinazzi (voce, percussioni)

Testi e musiche da repertorio tradizionale

Bio

Veronica Risatti è laureata al Dams di Bologna, e si forma come attrice professionista presso la Scuola Sperimentale dell’Attore di Pordenone diretta da Claudia Contin Arlecchino e Ferruccio Merisi. Dal 2010 è direttrice artistica della Bottega Buffa CircoVacanti.

Sara Giovinazzi è una cantante e musicista pugliese, d’esperienza ventennale con formazioni di musica tradizionale e world, tra tutte Alì’nghiastre, OrcheXtra Terrestre e Rotatorta, dal 2012 è parte integrante della compagnia teatrale Bottega Buffa CircoVacanti.

*

CINEMA ALL’APERTO

Giardino del Muse

Il Cinema all’aperto, grazie alla sinergia del Comune, della Trentino Film Commission e dell’Opera universitaria, con la collaborazione del Coordinamento Teatrale Trentino, si sposta nel giardino del Muse nell’ambito di Summertime il programma di attività culturali estive che ospiterà altri eventi e proiezioni in collaborazione con il Trento Film Festival.

L’edizione 2020 di quello che tradizionalmente è il Cinema in cortile propone nove pellicole, nella giornata di martedì, con inizio proiezioni alle 21:45 per gli spettacoli programmati per il mese di luglio e alle ore 21:15 per gli spettacoli di agosto/settembre.

Qui di seguito i titoli in programma:

7 luglio I miserabili di Ladj Ly (drammatico, Francia, 2019)

14 luglio L’hotel degli amori smarriti di Christophe Honoré (commedia, Francia, 2019)

21 luglio Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores (drammatico, Italia, 2019)

28 luglio Alice e il sindaco di Nicolas Pariser (commedia, Francia, 2019)

4 agosto 18 regali di Francesco Amato (biografico drammatico, Italia, 2020)

11 agosto La dea fortuna di Ferzan Ozpetek (commedia, Italia, 2019)

18 agosto Parasite di Bong Joon-ho (drammatico, Corea del sud, 2019)

25 agosto Gli anni più belli di Gabriele Muccino (commedia, Italia, 2020)

1 settembre Joker di Todd Phillips (azione avventura, Usa, 2019) in inglese con sottotitoli in italiano

Per le proiezioni al Muse rimane fisso il costo di ingresso (5 euro, ridotto 3 euro per i ragazzi fino a 15 anni). I biglietti potranno essere acquistati sul posto prima dello spettacolo o, preferibilmente, online, con modalità che verranno comunicate nei prossimi giorni.

Le norme di sicurezza vigenti fissano il limite massimo di capienza degli spazi (circa 450 per il giardino del Muse). Gli spettatori dovranno osservare le consuete norme di sanificazione, indossare la mascherina e rispettare il distanziamento fisico.

*

Il Centro Servizi Culturali S. Chiara presenta l’offerta estiva all’interno del Teatro Capovolto.

Da luglio ad agosto il palco del “Sociale” torna al centro della proposta culturale cittadina con eventi di prosa, musica e danza

All’interno del contenitore estivo “ESTATE A TRENTO. Musica, teatro, cinema, danza – ad almeno un metro di distanza”, promosso dal Comune di Trento, si inserisce l’offerta spettacolare del Centro Servizi Culturali S. Chiara, che ha aderito a tale iniziativa con una proposta artistica ricca e variegata, e che porta con sé un forte messaggio di ripartenza dopo la brusca interruzione avvenuta nel mese di marzo: Teatro Capovolto – La città in scena, è questo il nome della rassegna che per tutto il periodo estivo ospiterà eventi di prosa, musica e danza sul palco del Teatro Sociale, rivolto verso la cornice di Piazza Cesare Battisti. Una veste insolita per il principale teatro della città – recintato a mo’ di Arena, nel pieno rispetto delle norme anti Covid – ma di grande fascino. Un’offerta di spettacolo che il Centro ha portato avanti in sinergia con le istituzioni culturali territoriali, e con una particolare attenzione verso il mondo artistico professionistico del territorio, ampiamente coinvolto nella programmazione che caratterizzerà i mesi di luglio e agosto.

Si comincia il 1° luglio con Pane o libertà. Su la Testa, il nuovo spettacolo teatral-musicale ideato e interpretato da Paolo Rossi, prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano, che inaugura una programmazione di prosa molto ricca e articolata sui due mesi estivi. Un testo dirompente, che unisce stand up a commedia dell’arte e commedia greca, e che vedrà il noto attore accompagnato da tre grandi musicisti come Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari e Stefano Bembi. Sul palco del “Sociale” saliranno inoltre alcune fra le più importanti realtà artistiche territoriali.

Nel mese di luglio ci sarà spazio per un classico della letteratura come Il Deserto dei Tartari di Dino Buzzati (adattato al teatro da Maura Pettorruso e prodotto da Trento Spettacoli), per le divertenti riflessioni di Mirko Corradini con Voglio essere incinto, passando infine a Mio fratello rincorre i dinosauri, spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol e portato in scena dalla Compagnia Arditodesìo, con la regia di Andrea Brunello. Il mese di agosto si aprirà invece con Left (L)over, una riflessione sulla fine di un Amore proposta da Evoé!Teatro (con Emilia Piz), che lascerà successivamente spazio a Montagne Migranti (unplugged), uno spettacolo di musica e parola sul tema della canzone di montagna, (prodotto nel 2008 con il Film Festival di Trento), riproposto da Miscele d’Aria Factory. Il compito di chiudere spetterà alla compagnia EmitFlesti, impegnata con Delirio a due, reading teatrale con Annalisa Morsella e Alessio Dalla Costa.

Passando alla proposta musicale, grazie al coinvolgimento di un importante soggetto territoriale come il Centro Musica di Trento, il mese di luglio sarà contraddistinto da un calendario di grande qualità, con musica per tutti i gusti: cinque appuntamenti, tutti di venerdì, che spazieranno tra la classica rivisitata (Lorenzo Bernardi e Carlo Aonzo Duo, Mandolitaly), il cantautorato (Caterina Cropelli, The Bastard Sons of Dioniso), il jazz (Federico Bosio Quartet, Connected Trio), la musica elettronica (Noireve, Hot Dust) e la musica folk (Obmann Musi, Groedner Frauendreigesang). Ad arricchire la proposta musicale, mercoledì 15 luglio, sul palco del “Sociale” salirà l’organico dell’Ensemble Zandonai – Orchestra da camera di Trento, composto da ben dodici elementi, che proporrà Musica da Est a Ovest senza confini…. Lo stesso palco sul quale, mercoledì 19 agosto, salirà anche l’Orchestra Haydn, all’interno dell’iniziativa promossa dal Comune di Trento. Sempre in ambito musicale, spazio infine anche a Matteo Ferrari e al suo Maramao. Canzoni tra le guerre, spettacolo ispirato alle sonorità tra le due Guerre Mondiali (voce e piano).

Infine, per quanto attiene alla programmazione in ambito coreutico, il Centro ha messo in calendario quattro appuntamenti, tutti domenicali, che hanno visto il coinvolgimento di grandi realtà artistiche territoriali e nazionali. Basti pensare alla prima data, che avrà per protagonista la Compagnia Abbondanza/Bertoni – compagnia Regionale, riconosciuta dal Ministero -, che riporterà in scena una produzione evergreen come Romanzo d’Infanzia, spettacolo di particolare intensità e poesia, pluripremiato e acclamato sia in Italia che all’estero da vent’anni (oltre 600 repliche), coreografato e interpretato da Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, con la regia e drammaturgia di Letizia Quintavalla e Bruno Stori. È fortemente legata al territorio anche la seconda proposta, che vedrà in scena la MM Contemporary Dance Company di Michele Merola, – compagnia associata del Circuito InDanza del Trentino-Alto Adige per il triennio 2018-2020 – con tre coreografie di grande successo: Duetto inoffensivo, estratti di Gershwin Suite e La metà dell’ombra. Di grande impatto anche la terza proposta, R.OSA. Esercizi per nuovi virtuosismi, spettacolo di Silvia Gribaudi con Claudia Marsicano (Premio Ubu 2017) – già ospitato a Trento nel corso di Y generation Festival, e all’interno del Circuito regionale -, che porta in scena con ironia l’espressione del corpo. Quarto e ultimo appuntamento con il teatro-danza della compagnia Aria Teatro ed il loro Ogni istante dei nostri incontri, spettacolo di immagine e movimento, ispirato ad un racconto di Fenoglio.

Per quanto riguarda le modalità di ingresso, si ricorda che l’accesso all’Arena di Piazza Cesare Battisti sarà contingentato, a garanzia del numero massimo di posti disponibili, e dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti. L’acceso avverrà a pagamento (biglietti al costo unico di 5 euro), previo acquisto del titolo sul sito www.primiallaprima.it

*

Il Calendario degli appuntamenti

– Mercoledì 1 luglio 2020 – “Pane o libertà. Su la testa” di e con Paolo Rossi (produzione Teatro Stabile di Bolzano)

– Venerdì 3 luglio 2020 – concerto Caterina Cropelli / The Bastard Sons of Dioniso (in collaborazione con il Centro Musica)

– Mercoledì 8 luglio 2020 – “Il Deserto dei Tartari” – Trento Spettacoli

– Venerdì 10 luglio 2020 – Federico Bosio Quartet / Connected Trio (in collaborazione con il Centro Musica)

– Mercoledì 15 luglio 2020 – “Musica da Est a Ovest senza confini…”, Ensemble Zandonai

– Venerdì 17 luglio 2020 – concerto Obmann Musi / Groedner Frauendreigesang (in collaborazione con il Centro Musica)

– Domenica 19 luglio 2020 – Compagnia Abbondanza/Bertoni “Romanzo d’Infanzia”

– Mercoledì 22 luglio 2020 – “Voglio essere incinto” di e con Mirko Corradini

– Venerdì 24 luglio 2020 – concerto Lorenzo Bernardi e Carlo Aonzo Duo / Mandolitaly (in collaborazione con il Centro Musica)

– Mercoledì 29 luglio 2020 – “Mio fratello rincorre i dinosauri” – Compagnia Arditodesìo

– Venerdì 31 luglio 2020 – concerto Noireve / Chris Costa (in collaborazione con il Centro Musica)

– Domenica 2 agosto 2020 – MM Contemporary Dance Company “Duetto inoffensivo”, estratti di “Gershwin Suite”, “La metà dell’ombra”

– Mercoledì 5 agosto 2020 – “Maramao. Canzoni tra le guerre” – con Matteo Ferrari

– Venerdì 7 agosto 2020 – “Left (L)over” – Evoé!Teatro

– Giovedì 13 agosto 2020 – “Montagne Migranti (unplugged)” – con Miscele d’Aria Factory

– Venerdì 14 agosto 2020 – “Delirio a due”, Compagnia EmitFlesti

– Domenica 16 agosto 2020 – Silvia Gribaudi “R.OSA. Esercizi per nuovi virtuosismi”, con Claudia Marsicano

– Domenica 23 agosto 2020 – “Ogni istante dei nostri incontri”, Aria Teatro