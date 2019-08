SENATRICE CONZATTI (FI) * SCRITTE CONTRO FUGATTI: « SOLIDARIETà AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO »

Scritte contro Fugatti: Conzatti, “Solidarietà al Presidente della Provincia autonoma di Trento”.

“Voglio esprimere la mia solidarietà al Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti per le oltraggiose intimidazioni subìte. In un Paese libero e democratico, è un diritto e dovere di tutti rispettare le idee altrui anche se non se ne condividono i contenuti. È inaccettabile l’utilizzo delle minacce e intimidazioni. In politica, così come in qualunque altro contesto sociale, queste forme di violenza devono essere condannate” lo dichiara in una nota la Senatrice trentina Donatella Conzatti, Vicepresidente della Commissione sul femminicidio e membro della commissione finanze.