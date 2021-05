ITALIA 1 – “ LE IENE “ * « QUESTA SERA IL SERVIZIO DI AURORA RAMAZZOTTI SUL MALTRATTAMENTO DI UN CANE » (LINK ANTICIPAZIONE)

Su Iene.it l’anticipazione del servizio di Aurora Ramazzotti sul maltrattamento di un cane, che andrà in onda a “Le Iene” stasera, martedì 18 maggio, in prima serata, su Italia 1.

L’inviata incontra Romano Troiani, un signore che dice di prendersi cura degli animali che raccoglie dalla strada. Una segnalazione arrivata in redazione però indicherebbe che l’uomo, nonostante le donazioni di molti, avrebbe tentato di affogare un cane. A mostrare alla Iena il video in cui si vede il gesto orribile è l’ex fidanzato di Troiani, che lo racconta come una indicibile vendetta per la fine della loro relazione amorosa. L’anticipazione è al link: