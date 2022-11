MITE * COMUNITÀ ENERGETICHE: MINISTRO PICHETTO, « A BREVE CONSULTAZIONE PUBBLICA SU NUOVO DECRETO »

13.37 - martedì 15 novembre 2022

Comunità energetiche: Pichetto, a breve consultazione pubblica su nuovo decreto

Prendo atto delle sollecitazioni di Legambiente sulla necessità di un rapido avvio del nuovo decreto per incentivare le comunità energetiche rinnovabili.

È un tema su cui stiamo lavorando, anche con il dovuto confronto con la Commissione Ue, nell’ambito dell’inquadramento nel regime di aiuti di stato.

Il decreto è pronto, a valle del coordinamento con ARERA, e al mio rientro dalla Cop27 di Sharm avrò modo di avviare la consultazione pubblica per condividerne i contenuti con tutti gli attori e gli stakeholder di riferimento e acquisire in modo trasparente le proposte. Avvierò al contempo un dialogo costruttivo con gli altri soggetti istituzionali – in particolare con il ministro Fitto e le Regioni – per assicurare la migliore attuazione delle misure incentivanti anche a valere su Pnrr.

Crediamo fortemente nelle comunità energetiche rinnovabili: sono il segnale di una auto-organizzazione economica ed ecologica sul territorio e costituiscono un forte sviluppo per la diffusione delle energie rinnovabili. E’ una nostra priorità, lo e’ sempre stata, soprattutto in questo momento emergenziale in cui stiamo vivendo un problema con il caro energia.

Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.