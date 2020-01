PAT * CURAINSIEME: « AL VIA IL CORSO DI FORMAZIONE, RIVOLTO ALLE PERSONE CHE ASSISTONO UN FAMILIARE ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE »

CuraInsieme: al via il corso di formazione. Rivolto alle persone che assistono un familiare anziano non autosufficiente.

Partiranno a breve i corsi di formazione gratuiti per persone che assistono un familiare anziano non autosufficiente. I percorsi fanno parte del progetto “CuraInsieme”, frutto di una co-progettazione che ha visto impegnati Provincia, Comunità, APSS, UPIPA, Consulta per la salute e Fondazione Demarchi. CuraInsieme ha preso avvio lo scorso anno coinvolgendo i caregiver e, più in generale, tutte le persone interessate, in serate informative e di sensibilizzazione proposte sull’intero territorio provinciale.

I corsi 2020, che si terranno in tre sedi ovvero Trento, Rovereto e Vallarsa, si propongono di sviluppare le competenze tecniche e organizzative del familiare-caregiver per migliorare la sua capacità di assistenza in modo che possa affiancare e collaborare in maniera più efficace con i professionisti delle cure. Inoltre si vuole offrire un supporto alle famiglie, valorizzando il loro ruolo insostituibile, e contribuire al mantenimento del loro benessere psico-fisico.

“Le persone che curano i propri familiari – spiega Stefania Segnana, assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia – sono una risorsa preziosa, fondamentale anche alla luce del contesto odierno, nel quale dobbiamo fare i conti con il progressivo invecchiamento della popolazione e con l’aumento delle malattie croniche. I caregiver vanno sostenuti e affiancati, anche attraverso la valorizzazione di altre risorse presenti nelle comunità, come l’associazionismo e le reti sociali”.

Nei corsi saranno ripresi e approfonditi gli argomenti trattati nelle serate informative. Per ogni corso sono previsti 9 incontri di 2 ore ciascuno (di cui due laboratori presso le RSA) a cadenza settimanale. A supporto dei partecipanti saranno resi disponibili dei moduli on-line che anticipano i temi che saranno poi trattati e sviluppati negli incontri in aula. Inoltre proseguiranno anche nel 2020 le serate di informazione e sensibilizzazione.

I primi corsi partiranno nei prossimi mesi, in via sperimentale, nei Comuni di Trento, Rovereto e Vallarsa con il seguente calendario:

*

Comune di Trento (ore 17.30)

Luogo: Fondazione Franco Demarchi, piazza S Maria Maggiore 7

Modalità: il corso verrà attivato con un numero minimo di 14 iscritti e fino ad un massimo di 25 posti. Iscrizione obbligatoria entro il 31 gennaio

Date:

19-26 febbraio

4-11 marzo

18 -25 marzo – laboratori presso la RSA S. Bartolomeo – APSP Civica di Trento

1-8-15 aprile

*

Comune di Rovereto (ore 17.00)

Luogo: Comune Via Pasqui,10 Sala riunioni 3° piano

Modalità: il corso verrà attivato con un numero minimo di 14 iscritti e fino ad un massimo di 25 posti. Iscrizione obbligatoria entro il 31 gennaio

Date:

20-27 febbraio

5-12 marzo

19-26 marzo – laboratori presso la RSA M. Kolbe di Borgo Sacco di Rovereto –APSP Vannetti

2-9-16 aprile

*

Comune di Vallarsa (ore 18.00):

Luogo: APSP don Giuseppe Cumer frazione Corte n 1

Modalità: il corso verrà attivato con un numero minimo di 10 iscritti e fino ad un massimo di 25 posti. Iscrizione obbligatoria entro il 15 febbraio 2020

Date:

10-17-24-31 marzo

7-14 aprile – laboratori presso l’APSP Cumer

21-28 aprile

5 maggio

Informazioni: www.trentinosalute.net

Info e iscrizioni:

Fondazione Franco Demarchi:

tel. 0461 273639 nel seguente orario 8.30 – 12.30 / 13.30 – 17.30

e-mail: andrea.cortelletti@fdemarchi.it