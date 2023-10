CHILÀ (CONSIGLIO DONNE – COMUNE TRENTO) * ESIBIZIONE TRAPPER – CENTRO S. CHIARA: « LE SUE SONO CANZONI SESSISTE, LE ISTITUZIONI CONTRASTINO I MESSAGGI DISCRIMINATORI »

15.16 - domenica 29 ottobre 2023

Consiglio delle Donne del Comune di Trento. In riferimento all’esibizione di un trapper, noto per le sue canzoni sessiste, prevista nella nostra città per martedì 31 ottobre, il Consiglio delle donne esprime tutta la sua preoccupazione per il messaggio di istigazione alla violenza contro le donne, presente nei testi del cantante.

In un momento storico in cui la violenza non diminuisce e si contano 10 femminicidi al mese in Italia, è necessario che le Istituzioni facciano tutto quanto in loro potere per contrastare ogni azione e messaggio discriminatorio e violento soprattutto tra le nuove generazioni. Pertanto, chiediamo al Centro Culturale Santa Chiara nella sua responsabilità di Ente pubblico, che deve vigilare sulla qualità delle iniziative ospitate negli spazi pubblici, che intervenga per la cancellazione del concerto.

Sollecitiamo le Istituzioni affinché da questa circostanza derivi un’ulteriore spinta all’investimento in progetti pubblici e privati che promuovano invece la cultura non discriminatoria e l’educazione al rispetto. Il Consiglio delle donne continuerà il suo impegno in questa battaglia di civiltà.

A nome del Consiglio delle Donne

la Presidente del Consiglio delle Donne Minella Chilà