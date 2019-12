DEMAGRI – ROSSI – DALLAPICCOLA (PATT) * SALUTE: « RESPINTO L’ORDINE DEL GIORNO A FAVORE DEI MALATI DI DEMENZE GRAVI »

Respinto ordine del giorno a favore dei malati di demenze gravi. Fioccano i comunicati per le approvazioni di ordini del giorno della maggioranza. Noi vogliamo invece informare di un nostro ordine del giorno a prima firma Paola Demagri, che il governo del “cambiamento” ha incredibilmente respinto. Riguardava la proposta di non fare pagare la retta nelle case di riposo ai malati di demenze gravi e di istituire un contributo economico per le famiglie che se ne fanno carico a casa.

Tutto questo avviene già’ nella nostra provincia per i malati in stato vegetativo che non pagano la retta in casa di riposo e le cui famiglie beneficiano di un contributo annuo di 10 mila euro se li assistono a domicilio.

La motivazione del diniego ha dell’incredibile: non si può’ per la legge nazionale!

Non solo si è persa un’occasione per migliorare le cose ma così’ si rinuncia ad utilizzare la nostra autonomia che ci permetterebbe invece di introdurre misure come quelle sopra descritte.

*

Paola Demagri

Ugo Rossi

Michele Dallapiccola