CMST * COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO: BY-PASS FERROVIA E VIBRAZIONI: “RFI FORNISCA RISPOSTE ESAURIENTI, A PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI”

Apprendiamo che il giorno 17 maggio prossimo verrà tenuto un convegno sul rischio vibrazioni che subisce i residenti adiacenti il tracciato della circonvallazione di Trento. Approfondire tale tema, con l’intervento di autorevoli esperti non può che essere positivo.

Ma sarebbe ancora più positivo se RFI SPA (tra i relatori al convegno) e RFI ITALFERR SPA fornissero delle risposte esaurienti alle prescrizioni e alle raccomandazioni (in totale n.266) di vari enti pubblici e alle domande fatte dal Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “ing.Alberto Baccega”_CMST nel DOSSIER e nel DOSSIER PLUS e successivi documenti.

La Commissaria Straordinaria, RFI ITALFERR e la Provincia Autonoma e il Comune di Trento intendono proseguire i lavori con l’attuale tracciato, nonostante le rilevanti criticità ambientali e di salute per la popolazione e lavoratori.

Da tempo attendiamo un riscontro sulla proposta di spostare l’imbocco della galleria Trento più a Nord di 2 km evitando i rischi e pericoli ambientali dovuti alla presenza del SIN ex area SLOI, ex CARBOCHIMICA e Rogge demaniali. Finora abbiamo registrato una ferma determinazione a proseguire sull’attuale tracciato, minimizzando i pericoli ambientali dell’inquinamento del suolo, sottosuolo e acqua di falda

Attendiamo delle risposte sulla barriera idraulica che verrebbe potenziata. Quando? Come? Attendiamo il progetto di trasparenza per l’effetto diga derivante dalla realizzazione della trincea e della galleria artificiale nell’ex Scalo Filzi, all’imbocco nord della galleria Trento.

Attendiamo infine la pubblicazione dei dati di inquinamento delle acque di falda nelle aree dell’ex scalo Filzi che saranno interessate da scavi di oltre 20 metri di profondità e che potrebbero interessare l’acquitardo (cioè uno strato di sottosuolo impermeabile che separa le acque di falda superficiali dalle acque più profonde) come evidenziato dal Prof. Venturini nel corso di una riunione del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio ambientale e per la Sicurezza del Lavoro.

Il CMST continuerà l’interlocuzione, con metodo dialogico, con l’Osservatorio e il Comune di Trento ma essa potrà proseguire in modo corretto e rispettoso delle reciproche posizioni al fine di ricercare le migliori soluzioni per la qualità della vita dei residenti.

La bonifica totale del SIN nei modi e tempi necessari e la modifica dell’attuale tracciato realizzando 2 km del futuro lotto 5 dell’accesso Sud del Tunnel di Base del Brennero, a noi sembrano proposte ragionevoli e attuabili, richiedendo l’impegno del governo nazionale.

CMST

Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “Ing. Alberto Baccega”